台湾股市：连六日收高续创两周高位，量能须放大才能突破高档套牢区

路透台北10月6日 - 台湾股市周五第六日收高，续创两周高位。分析师称，美国股市续当领头羊，引领台股随亚洲股市持续上攻，指数再度回升至10,500点之上的套牢压力区。

台湾加权股价指数收涨0.14%，至10,532.81点，前高为9月21日的10,578点；今日成交初值为1,072.82亿台币，上交易日修正后为1,065.37亿。

兆丰投顾协理黄国伟表示，今日指数回升至6月下旬以来，位在10,500点以上的套牢区，但受双十长假在即、投资人不愿追价影响，成交值不到1,100亿台币，假期结束后，成交值应该要扩大至1,200-1,500亿台币，才有挑战10,600点前波高位的机会。

〞有企业9月营收料增加的利多加持，大盘应该会继续挑战10,600高点。〞他说。

不过黄国伟提醒，10日是朝鲜执政党党庆，由于朝鲜已有一段时间没有新动作，应该要留意是否有意外的发生。此外，也要注意持续创高的美股，会不会有拉回修正的意外。

台新投信基金经理人沈建宏表示，外资仍作多台股、国际资金亦未出现避险恐慌，加上企业今年获利成长不俗、iPhone X递延买气值得期待，预期台股万点支撑力强，明年第一季台股有机会再创高峰，10月若遇指数拉回即是买点，建议优先布局2018年具业绩成长契机的作梦题材股。

亚洲股市周五上涨，此前对美国税改计划的乐观情绪提振美股升至新高，美元在七周高点附近徘徊，因新公布指标显示经济增长强劲。本地时间14:02，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.42%。

分析师预估，下周三台股指数区间预料在10,470-10,600点。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)