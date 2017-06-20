台湾股市：连四日收升鸿海等苹概领涨，外资拉高因明日台指期结算

路透台北6月20日 - 台湾股市周二收升，连四日上涨。分析师表示，在鸿海及台积电等苹果概念领涨，且明天台指期将结算，外资拉高结算，带动指数续高并创27年新高。

台湾加权股价指数收涨0.72%,至10,324.46点；此前收盘高点为1990年4月6日的10,440.67点；今日成交初值为925.49亿台币，上交易日修正后为907.00亿。

〞美国科技类股复仇式的反弹，加上外资调高鸿海目标价到200块，今天鸿海股价续涨。〞凯基投顾一不愿具名分析师说。

日盛投顾分析师钟国忠则称，明天台指期将结算，外资拉高结算，且台积电下周二(26日)将除息，吸引特定法人买盘进场。

〞这两天鸿海和台积电等大型股对指数都有贡献，另一档苹概股和硕表现也不错；总之，万点不易越过，越过了也不易失守。〞他称。

他们指出，今天指数虽续攻高，但仅少数大型权值股有表现，中小型股不涨反跌，料明天台指期结算后，短线大盘将呈震荡走势。

日本股市日经指数周二涨逾1%至近两年高点，美国科技股反弹提振人气，且投资者押注经济和企业获利强劲增长。

今日科技股指数收涨1.16%；鸿海收涨4.57%报114.5台币，台积电收涨1.64%报216.5台币；而和硕则收高3.68%报98.5台币。

分析师预估，明天台股加权指数区间估在点10,250-10,393。

本地时间14:18，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数跌0.03%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)