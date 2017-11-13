台湾股市：连四日收跌失守10,700点创一个月新低，短线料区间偏弱整理

路透台北11月13日 - 台湾股市周一连续第四日收跌失守10,700点创一个月新低。分析师表示，受累于部分个股季报利空，带动大盘走势疲软，且跌停家数增加，较不利大盘后市，短线台股料区间偏弱整理，并建议避开近期财报利空个股。

台湾加权股价指数收跌0.45%，至10,683.92点；此前收盘新低为10月11日的10,641.19点；今日成交初值为1,219.27亿台币，上交易日修正后为1,203.88亿。

〞台股先反应一下季报不如预期的消息。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他称，由于纺织股王儒鸿季报不如预期，不仅拖累该股以跌停作收，也使纺织纤维类指数收跌2.58%成台股重灾区，至于苹果概念股则是小跌，有效支撑台股跌幅并未扩大。

他也提到，尽管大盘已连续三天失守月线，但目前台股量能并未失控，料暂先反应部分个股财报利空，指数暂看在季线10,593点到月线10,757点间整理。

安联台湾科技基金经理人廖哲宏指出，台股逐步消化9月下旬以来的套牢卖压，指数一路走扬并突破前波压力，期间再创今年新高。随着外资于10月27日转买为卖，迄今累绩卖超约128亿台币，同期大盘融资余额也有增加，近期大盘则是呈现高档震荡格局。

本地时间13:42，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数跌0.06%。

分析师表示，预估明日台股指数区间料在10,593-10,757点。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)