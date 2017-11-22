台湾股市：量增小幅收升脱离27年10个月盘中新高，权重股卖压出笼

路透台北11月22日 - 台湾股市周三量增小幅收升，脱离27年10个月盘中新高。分析师表示，台股随着亚股攀升，但权重股获利了结卖压出笼，令指数自高点拉回，短线先看高档震荡。

台湾加权股价指数收涨0.40%，至10,822.59点；盘中一度升近1%至10,882.65点，前高为1990年的1月15日的10,904.82点。今日成交初值为1,791.84亿台币，上交易日修正后为1,388.57亿。

〞台股走势基本和美股相似，台股今天盘中也是创高点以后拉回，〞华南永昌投顾副总经理苗台生说，美股因参众两院可能就减税案达成共识而大涨，但三大指数在创下历史高点后皆稍有拉回。

不过他认为，指数创下高档后拉回是正常的，不必太过忧虑。此外，台股中的大型权值股昨日大多已大涨收市，今日盘中涨多后拉回整理也算合理。台积电在获利了结卖压下，逆势收跌0.41%。

金融保险指数周三仍收高0.89%，不过权值最大的龙头股--国泰金仅收升0.37%，富邦金则收高0.99%。

台新投顾副总经理黄文清表示，外资买盘料仍将持续进场布局，今日台股量能放大，交投转趋热络，由于台股多头气氛再起，仍有望高档震荡向上，股市接下来密集的压力区在11,000点。

亚洲股市融入全球市场涨势，周三创出10年新高，因全球经济增长强劲和企业获利增加吸引投资者进入股市，油价亦因减产预期而跳涨。

美国股市周二收盘上涨，标普500指数在约两周内首次刷新纪录收盘高位，由年内表现最好的科技股领涨。

本地时间14:20，亚洲主要股市大多上扬，MSCI亚太明晟指数涨0.45%。分析师预计，明日台股指数区间料在10,800-10,882点。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)