台湾股市：量增收升逾1%创逾两周高位，金融股带领走扬气氛热络

路透台北11月21日 - 台湾股市周二收升逾1%，创近两周收盘高位，且重新站回月线之上。分析师表示，美股扬升带动亚股普遍走扬，且台股成交量能明显放大；金融股因获利亮眼而大涨，股市交投气氛转热络。

台湾加权股价指数收涨1.08%,至10,779.24点，台股收盘前高在11月8日的10,818.99点；今日台股成交初值放大至1,363.71亿台币，较上交易日修正后为1,105.49亿，增加23.4%。

〞今天金融股大涨，它们第三季获利很好。〞台新投顾副总经理黄文清说。金融保险指数周二收盘大涨2.75%。

本地媒体统计，14家上市柜金控公布前10月获利，累计税后纯益合计2,591亿元，比去年同期获利成长逾两成，成绩亮眼。

他也表示，相较亚股台股今日落后补涨，主要由金融股带头，且量能增加。国泰金今日收涨6.53%报53.8台币；富邦金则收高4.79%报50.3台币。

国泰证期顾问处协理简伯仪则称，美股走扬，台股今日补涨，尤其是柜买中心指数也一同反弹，由于此市场多是本地投资人追捧，可见本波内资交投转为热络。

他也说，台股指数原本跌至季线(10,614点)附近，但今日反弹后也同步回到月线(10,741点)以上。

美国股市周一收盘上涨，威瑞森通讯评等被上调后提振电信股走高，半导体行业的一项交易带动表现良好的科技股上涨。

本地时间14:08，亚洲主要股市大多上涨，MSCI亚太明晟指数涨0.76%。分析师预估，明日台股交易区间预估在10,741-10,858点。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)