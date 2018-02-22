台湾股市：随亚洲股市收低，美股动荡未结束前上攻不易

路透台北2月22日 - 台湾股市周四收低。分析师表示，因昨晚美股回落带动亚洲股市随之修正，不过逢低仍见买盘承接，令终场大盘得以脱离日低点作收。

台湾加权股价指数收盘跌0.49%，至10,662.38点，日低点为10,620.80点；今日成交初值为1,203.00亿台币，上交易日修正后为1,550.38亿。

国泰证期顾问处经理蔡明翰表示，在亚洲股市一片回档中，台股表现还算强势，尤其中小型类股甚至逆势上扬，显示市场信心仍偏正向。但要留意成交量能偏低，这在昨天上攻过程中就已不足，难以让多头气势持续升温。

〞美股仍需时间整理，多空仍在对战，就算台股相对强势，空间也不大，外资操作也会保守。〞他说。

蔡明翰指出，后续要观察美股每日盘中的震幅是否减少，若能台股才会转强。就技术面而言，台股仍处在跌深反弹格局，上方除面临季线压力外，月线也持续下弯，显示短线不易突破。投资人操作应等待压回再行进场。

分析师预估，明日台湾加权指数短线区间在10,550-10,750点。

多数亚洲股市周四追随标普500指数期货的走势而下跌，有关美国将加快升息步伐的猜测打压全球的风险偏好。本地时间13:56，MSCI亚太明晟指数跌0.67%。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)