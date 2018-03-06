台湾股市：随亚股反弹收复季线，惟量能不足料续呈震荡整理格局

路透台北3月6日 - 台湾股市周二收涨。分析师称，今日台股随亚股反弹收复季线，惟量能未能有效放大，较难提供大盘续扬动能，短线料续呈震荡整理格局。

台湾加权股价指数收涨1.33%,至10,784.34点；今日成交初值为1,107.80亿台币，上交易日修正后为1,136.90亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，今日大盘跟随亚股上涨，成功收复季线，不过成交动能不足，较难化解大盘上档压力，短线料暂在10,600-10,900点区间盘整。

〞往上往下要静观其变，要等出量表态。〞他说。

他并称，目前五日线、10日线、月线、季线及半年线都纠结在10,750点上下，且量能略显不彰，对大盘倾向抱持观望态度，不建议此时大幅加码。

元大投顾市场研究部经理薛舜日也称，现在季线(10,748点)紧邻月线(10,782点)，技术线型太过纠结，且目前出炉的手机大厂上月营收表现欠佳，以及外资农历年后买盘尚未回笼、并续卖股汇出，皆使大型股欠缺买气支撑，短线大盘能否续攻要看外资脸色。

美国股市周一收涨，因对全球贸易战的担忧减退，投资者押注美国总统特朗普将放弃对进口钢铝征收关税的威胁。本地时间13:55，因美股收扬带动亚洲主要股市全面上扬，MSCI亚太明晟指数涨1.5%。

分析师预估，明日台湾加权指数区间在10,600-10,900点。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)