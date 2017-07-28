台湾股市：随亚股收低且跌破月线，下周观望美科技大厂苹果财报

路透台北7月28日 - 台湾股市周五随亚股收跌，且跌破月线关卡。分析师表示，美国科技股下跌拖累今日亚股表现，包括同样以高科技股为主的韩股也表现不振，下周则需密切关注科技大厂苹果的财报。

台湾加权股价指数收跌0.81%,至10,423.05点；今日成交初值为967.22亿台币，上交易日修正后为1,104.44亿。台股的月线今日在10,424点。

台新投顾副总经理黄文清说，〞最近股市常常一天涨，一天跌，指数陷入整理，看不出有波段的走势出来。〞

他也指出，今日台股收盘虽然稍稍跌破月线的关卡，但还不算正式跌破，因为没有离月线很远、或跌破月线超过三天，因此后续仍可观察。此外，下方还有坚强的季线充做支撑，多头气氛不算正式退散。目前季线在10,241点。

下周二(8/1)美国科技大厂苹果将公布业绩。分析师认为，目前市场对苹果今年下半年将推出的新款的智能手机仍相当期待，虽目前生产面上仍有些杂音，但新机销售可期，预期对台湾连串的苹果概念股，应有拉抬作用。

分析师预估，台股指数交易区间料在10,400-10,475点。

亚洲股市周五走疲，此前美国科技股在近期大涨后回档，不过美国企业获利及全球经济的乐观氛围仍支撑整体人气。本地时间14:34，亚洲主要股市大多走跌，MSCI亚太明晟指数跌1.09%。 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)