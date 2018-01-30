台湾股市：随亚股收挫创逾一周新低，后续关注美股走势及美联储议息会议

路透台北1月30日 - 台湾股市周二随亚股收挫创逾一周新低。分析师指出，受累于美国苹果股价修正，拖累美股从高档滑落，带动今日台股随亚股全面挫跌，并受摩台指压低结算影响，进而收在日低向11,000点靠拢，后续关注美股走势及美联储议息会议。

台湾加权股价指数收跌1.29%,至11,076.78点，前低为1月18日的11,071.57点；今日成交初值为1,373.78亿台币，上交易日修正后为1,323.66亿。

〞涨高了，稍有风吹草动，多杀多的压力就出来。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。

他并称，随着美股从高位滑落，台股涨多修正回测月线(11,015点)寻求支撑，短线只要守稳11,000点都仍算强势整理格局，今天跌幅扩大或有受到摩台指压低结算影响。

兆丰投顾协理黄国伟也指出，由于短线美元反弹削弱资金行情，加以美国苹果财报公布前传出负面消息， 让台股随亚股涨多稍作回档，但盘势仍为强势整理，关注稍晚美国总统国情咨文及美联储议息会议。

而群益投顾分析师曾炎裕则提醒称，台股近一个月来首度跌破10日线(11,147点)，短线可能进一步回测10,925点，主因来自市场担心美元指数反弹，导致亚币回贬、外资减码，恐拖累台股随亚股同步回跌的压力，修正股市过度乐观的氛围，关注龙头股台积电走势及美股后市。

亚洲股市周二从纪录高位回落，苹果股价下挫打击隔夜美股下跌；美国股市上日从纪录高位回落，道琼工业指数和标普500指数录得约五个月来最大单日百分比跌幅，受累于苹果股价下跌。苹果下跌2.1%，因有报导称，苹果首季iPhone X生产目标将减半。苹果将于周四公布业绩。

分析师预估，明日台股指数主要交易区间在11,000-11,200点。

本地时间14:08，亚洲主要股市全面收黑，MSCI亚太明晟指数跌1.24%。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)