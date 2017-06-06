台湾股市：随亚股收盘小跌，量缩拉回后短期料仍可缓步上扬

路透台北6月6日 - 台湾股市周二收盘随亚股小跌，脱离昨日创下的逾27年收盘新高。分析师表示，美股小跌，台股今日量缩拉回，并非爆量长黑，仍是合理的整理格局，短期盘势缓步上扬仍可期待。

台湾加权股价指数收跌0.20%，至10,206.18点；今日成交初值为858.81亿台币，上交易日修正后为939.03亿。

台新投顾协理黄文清表示，美股小幅修正，而台股的波段涨幅也已相当可观，拉回整理也算合理，多头信心仍旧维持。

〞类股还在轮动，苹概股、OTC的高价股也都还蛮强势，台股还有机会再上攻10,393。〞他说。台股盘中前波高位是2000年2月18日的10,393.59点。

新光投信协理谢学云指出，本波股市上扬主要是资金充裕的挹注，目前这个因素还没有反转的迹象，此外基本面也持续向上，预料台股的资金将集中在大型科技股上，未来也仍可期待盘势缓步新高。

他并称，滚动式计算台股未来一年的现金殖利率仍有3.6-3.8%，仍可吸引外资入场布局。

分析师预估，明日台股指数区间料在五日线的10,166-10,256点。本地时间14:10，亚洲主要股市大多小跌，MSCI亚太明晟指数跌0.21%。（完） (记者 高洁如; 审校 张喜良)