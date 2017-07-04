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2017年7月4日 / 早上6点09分 / 1 个月内

台湾股市：随亚股收跌，美国科技股走低电子成法人调节标的

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透台北7月4日 - 台湾股市周二收跌。分析师指出，今天亚洲主要股市表现普遍不理想，加上美国股市
道琼工业指数持续走高，惟科技类股则走跌，拖累纳斯达克指数收低，台湾科技类股成法人调节标的而收低。
    
    台湾加权股价指数       收跌0.62%,至10,347.78点；今日成交初值          为919.98亿台币，上交易
日修正后为856.67亿。

    〞今天大家都跌啊，电子股涨多了变成法人调节的标的，基期低的个股补涨。〞国泰证期顾问处分析师简
伯仪说。
    
    兆丰国际投顾协理黄国伟指出，近来美国道琼工业指数虽持续走扬，但以科技类股为主的纳斯达克指数则
反向收低；今天台湾电子股表现相对偏弱，所幸传统产业股中的金融股、原物料股及航运类有些利多而走扬并
适时发挥撑盘的效果。
    
    他并称，美国FED日前对银行业放宽资金运用等措施，加上未来FED有望持续升息，台湾金融股反应美元利
率走升题材，特别是海外投资部位庞大的寿险股将受惠，带动金融股上涨；另在航运股方面，与去年同期比较
，今年以来航运费上涨50-90%，促使航运股价走扬。

    美国股市道琼工业指数和标普500指数周一收高，道指盘中刷新历史高位，因能源股和银行股走强，但科
技股续跌拖累纳斯达克指数收低。            

    今天科技类股指数       收跌1.07%；而金融保险类股指数       则收涨0.42%。

    亚洲股市周二上涨，主要拜欧美股市涨势带动，油价创五年来的最长日线连涨走势带动能源股走高，韩国
股市则是短暂受到朝鲜(北韩)发射飞弹消息摇撼。            

    分析师预估，明日台股加权指数区间料在10,300-10,500点。    
    
    本地时间13:56，亚洲主要股市大多走跌，MSCI亚太明晟指数               跌0.61%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)

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