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台湾股市：随亚股收高，传统产业与金融股领涨但科技股持续弱势
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#亚洲
December 27, 2017 / 6:06 AM / a day ago

台湾股市：随亚股收高，传统产业与金融股领涨但科技股持续弱势

1 分钟阅读

路透台北12月27日 - 台湾股市周三收高。分析师表示，因亚洲股市普遍上扬，台股在塑化等传统产业、金融类股带动下跌深反弹，电子股则因昨晚苹果大跌而持续弱势。

台湾加权股价指数收高0.62%，至10,486.67点；今日成交初值为907.37亿台币，上交易日修正后为975.63亿。

台新投顾协理黄文清表示，受惠于原油与金属价格上涨，今日盘面传统产业股表现亮眼，塑化类股的台塑大涨2.6%，此外，金融类股也是拉抬大盘的主要角色。但昨日大跌的科技股则持续偏弱，股王大立光股价继续破底。

〞苹果新手机销售不振，投资人对相关供应链第一季展望保守。〞他说。

黄文清认为，由于占大盘权重最高的电子股表现疲弱，指数要再大举反弹不易，短线仍将会在前波低点10,300点至10,550点半年线间整理。

大立光今日股价大跌4.88%报3,805台币。金融保险类股指数上涨0.71%报1,186.59点。

大宗商品价格涨至多年高位，周三推动亚洲资源相关类股和货币上扬。对于中国需求情况的乐观看法扶助铜价，而供应忧虑则支撑油价。

苹果及其几个亚洲供应商的股价周二下跌。自iPhone X上市以来，苹果股价小幅下滑；周二收低2.5%至170.57美元。

分析师预估，明日台股的指数交易区间料在10,300-10,550点。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)

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