台湾股市：随亚股第四日收升，台积电收在历史高位

路透台北10月3日 - 台湾股市周二收高，连续第四日上扬。分析师称，因美股持续创下收盘高位带动，令台股随亚洲股市走扬。惟明日是中秋节假期，多头追价也相对审慎，终场指数仅以小涨作收。

台湾加权股价指数收涨0.04%，至10,469.35点；今日成交初值为1,065.68亿台币，上交易日修正后为1,015.72亿。

群益投顾分析师曾炎裕表示，美国股市持续创下新高纪录，引领投资人继续在风险性资产追逐获利，乐观气氛掩盖了所有不好的消息。像是台积电 2330.TW>董事长张忠谋宣布退休，股价反而收在222.5台币创下新高。

〞(张忠谋)明年6月才退啊，现在又没有退，显示他身体很好。〞他说。

曾炎裕认为，美股持续创高对台股维持多头气氛有利，但就技术面而言，目前处在创新高后拉回的反弹，指数仍在10,466点季线关卡附近浮沉，后市需视外资是否加大买超力道，才能确认新一波行情机率产生的高低。

台积电董事长张忠谋周一宣布将于2018年6月退休。退休后双首长平行领导将接续，由刘德音接任董事长，并将是公司最后决策把关者及最高代表；魏哲家担任总裁，在策略和战略上领导和经营公司，且向董事会报告。

亚洲股市周二上涨，尾随美股创下收盘纪录高位的涨势，乐观经济数据提振美债收益率和美元，尽管油价疲弱对一些市场领域造成打击。

分析师预估，周四台股指数区间预料在10,400-10,500点。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)