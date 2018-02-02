台湾股市：随亚股震荡收小跌终止连二涨，短线呈区间狭幅整理

路透台北2月2日 - 台湾股市周五收小跌，终止连二涨；分析师称，受亚洲股市大多走跌影响，台股今天开低震荡，不过由于苹果公司公布财报优于预期，尾盘在大型权值拉抬下指数收小黑，周线则收低0.19%；短线料将呈区间狭幅整理。

台湾加权股价指数收跌0.30%,至11,126.23点；今日成交初值为1,196.14亿台币，上交易日修正后为1,228.34亿。

〞亚股都在震荡，台股跟着震荡，但月线初步有止稳，盘中跌幅缩小。〞台新投顾分析师黄文清说，〞短线月线(11,058.20点)应该不会跌破。〞

他并称，由于苹果公司公布财报优于预期，有利于苹概股后市表现，尾盘在拉抬大型权值股--台积电和鸿海之下跌幅缩减。

国泰证期顾问处分析师简伯仪称，大盘今天呈量缩整理，因成交量在1,200亿台币以下，短线指数料在月线(11,058.2点)与10日线(11,163.86点)区间整理，〞就看何时能突破10日线了，否则就是观望。〞

苹果公司在周四公布的季度财报中，两年来首次提供了最新的全球活跃用户基数，包括iPhone、iPad和Macs等主要产品。苹果称，用户基数较两年前增长30%达到13亿。

欧元周五接近数年最高位，因有关欧洲收紧政策的谈论以及通胀料将升高的预期，推动全球借款成本上升，这引发亚洲股市的卖盘。

周五大型权值股--台积电收平、鸿海收涨1.82%，大立光则收跌2.45%。

本地时间14:22，亚洲主要股市除香港恒生和上证指数小涨外，其余多为走低；MSCI亚太明晟指数跌0.35%。

分析师预估，下周一台股指数主要交易区间在11,100-11,300点。(完) (记者 罗两莎；审校 乔艳红)