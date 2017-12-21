台湾股市：随多数亚股小幅收跌，长假在即交易淡静后市方向不明

路透台北12月21日 - 台湾股市周四终场收小跌，量能走低显示各方交易意愿清淡。分析师表示，台股随多数亚股收跌，耶诞长假在即外资休假进出偏淡，后市须待量能放大，或才出现新一轮方向。

台湾加权股价指数收跌0.15%，至10,488.97点；今日成交初值甚至不到千亿台币，只有979.32亿台币；上交易日修正后为1,038.72亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪说，台股近期维持着一涨一跌、走势红黑相间的格局，尤其目前每日成交量都不大，未抵月均量在1,250亿的水准，估计指数涨幅幅度可能不会太显著。

〞这只是＇鸡肋＇行情，除非后面有机会放量。〞他说。

不过他也认为，下周是年底最后一周，不排除市场成交意愿仍淡。观察过往台股走势，若当年股市走势平淡，12月常是一年中表现很好的月分。只不过今年正好相反，台股今年已大涨一波，12月至今表现偏向清淡。

〞也可能后续转强或转弱，要看量的表现。不管往上或往下，只能静观其变。〞他表示。

分析师预估，明天台股的指数交易区间料在10,450-10,550点。

本地时间14:11，亚洲主要股市涨跌互见，中国上海及香港股市走升，但韩国及日本股市下跌。MSCI亚太明晟指数跌0.14%。（完） (记者 高洁如; 审校 曾祥进)