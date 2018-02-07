台湾股市：随美股反弹收涨，惟台积电及鸿海涨幅不如预期料暂在半年线盘整

路透台北2月7日 - 台湾股市周三反弹收涨。分析师表示，尽管台股随美股急弹收回部分上日跌幅，但权值股台积电及鸿海涨幅明显不如市场预期，不排除外资调节卖需仍在，农历年封关前料暂在半年线(10,679点)附近盘整。

台湾加权股价指数收高1.42%至10,551.54点；今日成交初值为1,735.44亿台币；上交易日修正后为2,424.97亿。

〞不想抱股过年的，这几天会出来调节。〞兆丰投顾协理黄国伟说。

他指出，距离下周一的台股农历年前封关日，仅剩两个交易日，逢高调节卖需仍尚待去化，且台积电及鸿海涨幅远不及上日跌幅，预期外资仍有调节压力，外资不可能昨天狂卖超，今天马上改站买方，毕竟美股涨势遭到破坏已转为盘整格局。

台积电今日仅小幅收涨0.42%至240台币，昨日跌幅5.53%；鸿海收高0.9%至90台币，昨日跌幅3.88%。

国泰证期顾问处协理简伯仪也称，对台股今日反弹走势并不满意，因台积电弹幅有限潜藏隐忧，推估外资被动式基金仍站在卖方，致台股盘中越过半年线即见逢高卖需待消化，显示半年线反压仍重，料暂在半年线附近盘整，静待国际盘势趋于明朗。

分析师预估，明日台湾加权指数区间在点10,450-10,750点。

亚洲股市周三试图站稳脚跟，因美股主要股指从前几天的重挫中反弹，出现止跌迹象。本地时间13:37，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数涨0.67%。(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)