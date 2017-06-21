台湾股市：震荡收小涨续创27年新高，短线震荡盘坚指数将缓步垫高

路透台北6月21日 - 台湾股市周三震荡收涨，连五日收红。分析师指出，受美国股市收跌，加上中国A股将纳入MSCI新兴市场指数等影响，台股今天开低震荡尾盘拉高翻红，续创27年新高，短线大盘继续震荡盘坚，指数将缓步垫高。

台湾加权股价指数收涨0.24%,至10,349.72点；此前收盘高点是在1990年4月6日的10,440.67点；今日成交初值为1,086.34亿台币，上交易日修正后为948.91亿。

〞尾盘翻红了，大盘强势整理，趋势维持偏多格局不变。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。

他表示，因外资持续加码台股，且技术面显示大盘仍呈强势整理，短线趋势维持偏多格局，指数将缓步垫高；操作策略上，由于这波行台股行情是由外资主导，投资人可选择外资追逐的标的，或是投信公司刚介入的个股。

兆丰国际投顾一不愿具名分析师称，随鸿海及台积电等大型电子股走跌，今天大盘由传统股接棒，带动指数收高。

他说，由于今年企业确实很好且美国联储局(FED)缩表幅度不大，短线对台股冲击有限，台股趋势仍偏多，手中有持股者不要〞忽多忽空〞，继续看多并〞抱紧处理〞。

今日科技股指数收涨0.07%；鸿海收跌1.31%报113台币，台积电收跌0.46%报215.5台币。

分析师预估，明天台股加权指数区间估在点10,200-10,400点。

本地时间13:59，亚洲主要股市除上证指数小涨，其余均跌，MSCI亚太明晟指数跌0.83%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)