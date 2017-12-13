台湾股市：2018年第一季指数有望再创高，科技股仍是布局首选--台新投信

路透台北12月13日 - 台湾股市近期受外资持续卖超而走低，台新投信周三指出，展望明年，在全球经济与企业获利持续成长带动下，加权股价指数在第一季有望再创波段新高，科技股仍是布局首选。

台新高科技基金经理人沈建宏表示，2018年科技股仍是获利成长的领头羊。在半导体方面，矽晶圆缺货严重，由12寸蔓延至8寸与6寸，明年仍无法有效解决。苹果 iPhone X虽然定价偏高，但仍将带来换机潮，且2018年规格持续演进，有利提供零组件新的成长动能。

他也提及，第五代行动通信(5G)将于2018年确立规格，正式开启5G元年。电动车与汽车电子产业趋势亦朝正向发展，建议逢低布局上述科技类股。

他指出，近期市场出现股市恐将与2000年科技泡沫般修正的杂音，但科技泡沫时代，出现了半导体竞相扩厂、记忆体价格达高点、亚洲金融风暴、当时的美国总统柯林顿被弹劾、美军空袭伊拉克等纷扰背景。而现阶段全球经济成长强劲、矽晶圆缺货比想像严重、产业成长性更多元稳健，加上全球处于低利率环境，皆有利股市延续多头格局。

沈建宏认为，2018年美联储升息、缩表风险皆可控制，一旦幅度小于预期，反将成为利多。加上下半年将有美国期中选举及台湾县市长选举，有利于股市偏多反映，预估2018年第一季，台股指数可望再创波段新高。

台湾加权股价指数周三收涨0.26%，至10,470.70点；台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超12.38亿台币，连14个交易日卖超共计800.62亿台币；上交易日为卖超49.11亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)