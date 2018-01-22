台湾能源：离岸风力发电蓬勃发展冀能提升外资投资能量--经济部

路透台北1月22日 - 台湾经济部周一表示，去年外资来台直接投资金额是75亿美元，相较过去十年内是第三高。今年有离岸风力发电和太阳能等产业逐渐蓬勃发展，冀能提升外资投资台湾的能量。

经济部次长龚明鑫表示，台湾的金属、零组件产业品质优异，但是风力发电系统、海事工程能力跟不上国际，希望能够藉政府全力发展再生能源的同时，一并扶植本土产业的发展。

〞离岸风力发电对台湾是很好的题目，要达到非核家园的目标，〞他说。

丹麦哥本哈根基础建设基金(CIP)台湾区计画执行长侯奕恺说，台湾和丹麦同样是海岛，风力足且海床浅，25年前至今丹麦已建立超过五千座陆上与离岸风机，风力发电占总能源的42%。

侯奕恺指出，丹麦的离岸风力成功的三大开发特色是政府以单一窗口处理案件，并以大量开发降低研发和建造成本，另由政及政策带领支持产业发展。由官方进行环评，提供并网保证，以及由官方主导的一站式程序。

此外，他也说，为建立台湾厂商自主维修的能力，中钢与教育机构签订产学合作备忘录，未来首创离岸风电维护运转学徒制，建置未来维修工程的人员来源。

台湾银行董事长吕桔诚也说，台银已和日本三井住友银行签订长期策略合作协议，未来台银会分享经验予本地银行。

华南金控总理罗宝珠也说，目前华南金投资在绿能相关产业的贷款金额有760亿台币，未来仍目标于四大目标：非核、低碳、减煤和绿能中放贷。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)