台湾能源：离岸风电开发营运商上纬投控取得八家银行联贷共16亿台币

路透台北7月12日 - 台湾离岸风电开发营运商--上纬投控与子公司上纬企业周三表示，已取得第一银行主办共八家银行完成16亿台币的联贷案，联贷资金将用以偿还金融负债及充实营运周转。

此联贷案由第一银行主办，台湾银行及华南银行共同主办，土地银行、兆丰银行、农业金库、台新银行及合作金库参贷。

上纬企业一位不愿具名的人员指出，此案并非指定用于离岸电厂的营运与开发，而是统筹交予控股公司运用。

上纬主要生产绿能及环保耐蚀材料，其中一个重要的运用即是风力发电机叶片。

上纬是台湾企业投资离岸风力发电的先锋，2016年10月底已在竹南完成架设台湾的首座离岸风力发电示范机组，总装置容量8MW(兆瓦，或百万瓦)，并于今年4月底正式取得电业执照商转。

上纬公司100%持有的上纬新能源公司，自2013年以来一直从事离岸风电，主导了海洋、海能和海鼎等风场开发，海洋更是台湾首座离岸风场，其股东还有外商--麦格理资本(Macquarie Capital)与丹能风力(DONG Energy)。

台湾民进党政府追求〞非核家园〞，寻求以太阳能和风力发电等绿能取代核能电厂。经济部长李世光曾对路透表示，台湾政府力推离岸风电产业已收到22个申请案，粗估投资金额破1兆(万亿)台币，其中五成以上是外资。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)