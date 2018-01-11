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January 11, 2018 / 7:01 AM / a day ago

台湾能源：行政院通过再生能源发展条例，用电大户需共同参与设置再生能源

1 分钟阅读

路透台北1月11日 - 台湾行政院周四通过再生能源发展条例修正草案，明定2025年再生能源发电占比将达20%的目标，此外用电大户也应共同参与设置再生能源设备。

行政院表示，此修正草案后续将尽速送立法院审议，并争取下会期列为优先法案。

行政院长赖清德也表示，期待透过本次再生能源发展条例的修正，优化再生能源发展环境，提升政策推动效能。

经济部次长龚明鑫也说，针对〞用电大户〞共同设置再生能源设备的规范，仍会考量区域再生能源发展条件的不同，由中央将订定一个最低标准，地方政府也可能在地方自治条例中再做规范。

经济部本次修法规定〞用电大户〞，应共同参与设置再生能源相关设备或购买再生能源凭证，未依规定办理者，应缴纳代金。

经济部也表示，为鼓励小水力发电，活化圳路及水利设施用于发电，将此纳入再生能源发电设备之范畴。

台湾蔡英文政府希望2025年达成“非核家园”目标。目前政府全力推动太阳能和离岸风力发电。为推动能源转型达到非核家园目标，行政院日前通过绿色金融行动方案，台湾金融业可投注在绿色能源达1.5兆（万亿）台币。

经济部先前也宣布全民参与绿电的计划，由〞民众零出资、政府零补助〞的方式，由地方政府遴选营运商，协助民众在屋顶设置太阳光电系统。经济部称，此可望带动内需绿能商机，总投资额达1,200亿台币，并创造1万2,000人的就业机会。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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