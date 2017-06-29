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台湾财政：特别预算案举债额度仍控管，且两年一期滚动检讨--财政部次长
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2017年6月29日 / 早上8点27分 / 1 个月前

台湾财政：特别预算案举债额度仍控管，且两年一期滚动检讨--财政部次长

路透新闻部

1 分钟阅读

路透台北6月29日 - 台湾财政部次长苏建荣周四表示，针对八年8,824亿的特别预算案的举债额度会做控管，且未来是两年为一期随时滚动式检讨；财政部将多方筹措财源满足前瞻基础建设需要，同时也会与民间合作进行。

〞不会超过15%的上限，总量会控管，或许有些年度会高出，有些年度会低一点，我们会调节，〞苏建荣在财政部记者会上称。

在税改方面，出席同一场合的赋税署副署长宋秀玲表示，由于财政部以2015年报税资料重新去计算各个税改方案的影响，目前整体影响仍在评估，将待向行政院报告后定案。不过税改方案虽进度稍慢，但仍目标在立法院下会期通过。

苏建荣也表示，虽然目前不少国家进行了税制改革，但是台湾的税制改革方向不单纯要考虑股利的课税问题，而是更大面向的所得税的改革，因此各面向都需考量。

台湾民进党政府八年八千亿台币以上的特别预算案，招来外界不少浪费的批评，各界惟恐政府大举建设，债留子孙。此特别预算案中将每年举债流量上限规定15%取消，但另订八年仍有总量限制规定，平均每年总预算和特别预算举债上限合计仍受公债法的15%流量限制。

台湾财政部长5月间曾表示，目前进行中的税制改革方案中，朝向企业营利事业所得税率适度提高，个人综所税率适度调降。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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