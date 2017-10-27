台湾货币市场：临周末资金需求稍高惟短率维稳，银行拆借稍显活络

* 临周末资金需求稍高，银行拆借稍显活络 * 短票缺口较大，但情势平稳 * 债券附买回则稳中偏松 记者 高洁如 路透台北10月27日 - 台湾银行间短率周五大致平稳。资金调度人士指出，外商资金稳 中有松，临周末资金需求稍高，银行拆借稍显活络；展望下周二月底最末个交易日，料资金 情势应能维稳。 银行资调人员称，因先前不少银行提早开出跨月拆款且持续承做，票券商等月底有资金 需求者，已陆续承做跨过月底资金，目前下周二(31日)当天可预见的资金需求已不高。不过 还是需留意可能有月底企业放款等因素干扰。 〞很难讲，有时候会临时走钱，营业单位有时没有报，〞一位大型银行交易员说。 他们认为，临月底投信可能面临赎回卖压，不过以银行间充裕的资金现况而言，应能充 分供给，很容易补足金融机构缺口。下周预料市况可趋向平稳。至于外商今日资金平稳，也 可能是逢周五有多的余钱都去申请了央行七天期定存单。 〞这样下周也就不必天天烦恼钱要丢那里了，〞一位本地商银交易员说。 本地时间1339 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.272 30.229 台湾加权股价指数<.TWII 10,709.11 10,734.76 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.210% 0.175-0.280% --一周拆款利率区间 0.174-0.390% 0.175-0.390% --两周拆款利率区间 0.330-0.380% 0.200-0.380% **周五缺口较大** 短票方面，票券商指出，逢周五缺口较大，不论拆款或是短票都补入较多资金，银行端 的资金仍属充裕，能支应票券商需求。 〞有做的都跨月了，剩没有几天了，〞一位大型票券商交易员说。他们指出，银行跨月 的承做仍属踊跃，大多提供两周的拆款。 今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.38-0.39%，相似上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.384%，区间在0.38-0.39%， 成交114.64亿台币；前日加权平均利率在0.382%，区间在0.37-0.45%，成交69.5亿台币。 台湾央行周五定存单到期2,522.1亿台币，发行金额待稍晚央行公布。 拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备496亿台币，累计超额准备8,338亿 台币、加计前期1%的超额准备9,600亿台币。 **债券附买回则平稳偏松** 债券附买回(RP)市场方面，一大型证券交易员指出，今日市况平平，资金需求因临周末 而走高，至于投信虽有钱，但部分也面临赎回卖压，银行也有资金可以供给。 〞整体来讲偏松，〞一位大型票券商交易员说。他们认为，投信大多能到期续做，寿险 有些走钱，至于银行资金持续宽松。 〞偏远银行都出来了，八百年才会联络一次的银行打来问要不要钱，〞一位大型票券商 交易员说。 周五台企银发行1.2亿美元国际债。下周紧缩因素有：周一韩国发展银行发行 5年期美元债3.0亿；周五有摩根大通发行1.92亿美元国际债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，月内公债RP利率主要在0.30-0.3 1%，跨月0.31-0.32%；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月利率在0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率也持平，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上 公债RP利率区间0.25-0.30%，上日在0.26-0.30%；一周以上公司债RP利率区间在0.29-0.32% ，上日在0.28-0.32%。（完） (审校 乔艳红)