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台湾货币市场：周末资金需求升高惟情势尚且平稳，短率维持既有水位
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December 22, 2017 / 7:48 AM / 4 days ago

台湾货币市场：周末资金需求升高惟情势尚且平稳，短率维持既有水位

3 分钟阅读

    * 周末需求升高，但资金情势平稳
    * 短率维持既有水位
    * 短票利率平稳
    * RP利率涨跌互见

     记者 高洁如
    路透台北12月22日 - 台湾银行间跨年短率周五维稳既有水位。资金调度人士指出，时序更近年底，临周
末需求虽上升，不过资金维稳，利率并未进一步攀高。
    
    展望下周已是2017年的最末一周交易，资调人员表示，由于票券商早将资金缺口挪移、分散至其他日期，
并未密集集中在月底最末日，因此预料缺口很小，就算小幅资金需求出现，也不致太难找钱。
    
    〞难得的是一个平静的周末。〞一位大型银行交易人员说。
    
   也有票券商交易员表示，年底前美元的拆借情况也吃紧，下周也要多观察美元市场拆借情况，若很难拆借
不排除要以台币换汇成美元，将增加资金调度成本，也会进一步紧缩台币市场资金。   
   
    今日银行同业间拆借利率仍在0.34-0.37%，拆予票券商则在0.42-0.44%，大多持平上日。 

 本地时间 15:34                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                     29.950                       29.988
 台湾加权股价指数<.TWII        10,537.27                     10,488.97
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均           0.181%                     0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间          0.180-0.250%               0.175-0.300%
   --一周拆款利率区间          0.180-0.380%               0.180-0.380%
   --两周拆款利率区间          0.200-0.440%               0.210-0.440%
   --三周拆款利率区间           0.370-0.440%              0.350-0.440%
      
    **短票利率平稳**
    
    短票方面，票券商交易员称，今日虽是周末需求升高，但民间、寿险资金进场，且原本将缺口已控制得相
当小，甚至比上周末更低，因此资金情势持稳。
    
    他们表示，多家银行进场提供跨月资金，不管拆款或是短票的资金都相当充足，调度顺畅。
    
    〞很顺利，早上十点多就平了。〞一位大型票券商交易员说。   

    今日30天自保短票的成交利率在0.40-0.425%，大致持平上日。 
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.416%，区间在0.40-0.425%，成交87.41亿台币
；前日加权平均利率0.414%，区间在0.38-0.44%，成交97.21亿台币。 

    拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备349亿台币，累计超额准备7,432亿台币、加计前期1%
的超额准备9,382亿台币。  
          
            
    **RP利率涨跌互见**

    债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员指出，今天资金略趋宽松，投信公司因寿险公司资金涌入使钱略
偏多，利率则呈〞涨跌互见〞状态。
    
    〞钱多、钱多，寿险公司丢钱到货币型基金，出现钱多券少的情况，今天以低利率为主。〞一大型票券商
交易员说。
    
    证券商交易员亦称，今天资金较前几天稍微多一些，且陆续跨年，利率大致持稳。
    
    他们指出，月内资金不缺，尤其是银行端短钱很多。跨年资金则是多缺不一，但整体而言，今天资金已不
及前几天紧俏。
    
    〞钱有比昨天松一点点，主要是投信端，银行月内也钱不少。〞一大型证券商交易员说。
    
    他并称，外资若未进一步大举汇出，且随银行积数调整近尾声，下周年关资金有望渐渐趋向略多的情况，
届时银行有望放心丢钱。
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率大致持稳，年内公债RP利率主要在0.30-0.31%；公司债RP利率在0.40
-0.42%；跨年公债RP利率主要在0.31-0.33%，公司债在0.42-0.43%。 

    大型票券商与金融机构承作RP利率则是涨跌互见，极短天期利率在0.23-0.25%，上日则在0.23-0.28%；公
债RP月内利率在0.26-0.32%，上日在0.27-0.30%，跨年在0.29-0.32%，上日为0.28-0.32%；公司债方面，月内
利率在0.29-0.33%，上日在0.28-0.30%，跨年主要在0.33-0.35%，上日在0.32-0.33%。(完)   

 (集体采写 罗两莎; 审校 曾祥进)

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