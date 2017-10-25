台湾货币市场：地方政府动拨资金在银行间明显流动，但无碍短率持稳

* 地方政府借款拨款较多，银行间资金流动较大 * 虽分配有些不均，但短率仍持稳 * 短票市况也平稳 * 债券附买回利率稳于区间 记者 高洁如 路透台北10月25日 - 台湾银行间短率周三平稳。资金调度人士指出，地方政府借款拨 款较多，银行间资金流动较大，致使分配有些不均，也造成拆借需求。不过整体而言，市况 尚且平稳宽裕。 他们表示，不少政府借款动拨，市场资金有所流动，票券商则缺口仍小，目前维持着与 银行的拆款水位，不再降低拆款部位。金融机构间的短率大致能够平稳。 〞钱就是我家还给你家，有些流动。〞一位大型商银交易员说。 他们也指出，部分大型民营商银的资金出现短缺，不过公营银行也有多余资金可供拆出 ，或有出现新增需求拆借利率稍稍拉高，但无碍整体市况持稳。 本地时间1128 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.268 30.270 台湾加权股价指数<.TWII 10,746.80 10,743.78 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.172% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.172-0.172% 0.177-0.280% --一周拆款利率区间 0.175-0.375% 0.180-0.360% --两周拆款利率区间 0.280-0.380% 0.205-0.390% **短票市况也平稳** 短票方面，票券商指出，今日市况平稳，票券商缺口不大。至于银行间情况则有些分配 不均，有银行持续回补积数，但也有银行人在丢钱，市况大致能维持平稳。 〞短票稳稳的做，月底不会有太大变化，最多是本周五短票量会大一点。〞一位大型票 券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.38%。同于上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.381%，区间在0.37-0.39%， 成交61.32亿台币；前日加权平均利率在0.380%，区间在0.38-0.385%，成交38.28亿台币。 台湾央行周三定存单到期818亿台币；发行金额待稍晚央行公布。 本周到期央行定存单共1兆2,200.6亿台币，余日分别为：周四6,669亿及周五2,522.1亿 。 拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备538台币，累计超额准备7,060亿台 币、加计前期1%的超额准备8,322亿台币。 **债券附买回利率稳于区间** 债券附买回(RP)市场方面，一大型证券交易员指出，市场资金平稳宽松，大多以续做为 主，新钱不难找，利率多能维持现有区间。 他们表示，目前若与投信承做大多仍以月内交易为主，跨月尚且不多，寿险目前资金也 不少，且一旦承做后相当稳定，很少提前解约。 〞市况算是平平，不是大家都会来要券，也可能是我利率比较低一点，〞一位大型证券 商交易员说。 本周余日的交割日程是：周四Arab Petroleum Investments发行五年期美元债1.05亿及 新加坡大华银行发行30年期美元债0.5亿；周五台企银发行1.2亿美元国际债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率也持平，月内公债RP利率主要在0.30-0.31% ，跨月0.32%；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月利率在0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率持稳区间之内，极短天期利率在0.22-0.23%；一 周以上公债RP利率区间0.26-0.30%；一周以上公司债RP利率区间在0.28-0.32%。（完） (审校 林高丽)