FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
台湾货币市场：地方政府动拨资金在银行间明显流动，但无碍短率持稳
频道
专题
中国追求绿色GDP更进一步 不再提GDP翻番目标有利贯彻新理念
中共十九大
中国追求绿色GDP更进一步 不再提GDP翻番目标有利贯彻新理念
美国商务部长罗斯称美方寻求与中国达成“诚信”协议
中国财经
美国商务部长罗斯称美方寻求与中国达成“诚信”协议
欧盟27国代表开始内部讨论英退之后与英国的关系
时事要闻
欧盟27国代表开始内部讨论英退之后与英国的关系
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月25日 / 凌晨3点46分 / 1 天前

台湾货币市场：地方政府动拨资金在银行间明显流动，但无碍短率持稳

2 分钟阅读

    * 地方政府借款拨款较多，银行间资金流动较大
    * 虽分配有些不均，但短率仍持稳
    * 短票市况也平稳
    * 债券附买回利率稳于区间

     记者 高洁如
    路透台北10月25日 - 台湾银行间短率周三平稳。资金调度人士指出，地方政府借款拨
款较多，银行间资金流动较大，致使分配有些不均，也造成拆借需求。不过整体而言，市况
尚且平稳宽裕。
    
    他们表示，不少政府借款动拨，市场资金有所流动，票券商则缺口仍小，目前维持着与
银行的拆款水位，不再降低拆款部位。金融机构间的短率大致能够平稳。
    
     〞钱就是我家还给你家，有些流动。〞一位大型商银交易员说。
    
    他们也指出，部分大型民营商银的资金出现短缺，不过公营银行也有多余资金可供拆出
，或有出现新增需求拆借利率稍稍拉高，但无碍整体市况持稳。 
 本地时间1128                     今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.268                     30.270    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,746.80                 10,743.78    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.172%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.172%              0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.375%              0.180-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.380%              0.205-0.390%
      
    **短票市况也平稳**
    
    短票方面，票券商指出，今日市况平稳，票券商缺口不大。至于银行间情况则有些分配
不均，有银行持续回补积数，但也有银行人在丢钱，市况大致能维持平稳。
    
    〞短票稳稳的做，月底不会有太大变化，最多是本周五短票量会大一点。〞一位大型票
券商交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.38%。同于上日。   
 
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.381%，区间在0.37-0.39%，
成交61.32亿台币；前日加权平均利率在0.380%，区间在0.38-0.385%，成交38.28亿台币。
    
    台湾央行周三定存单到期818亿台币；发行金额待稍晚央行公布。
    
    本周到期央行定存单共1兆2,200.6亿台币，余日分别为：周四6,669亿及周五2,522.1亿
。
   
    拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备538台币，累计超额准备7,060亿台
币、加计前期1%的超额准备8,322亿台币。   
        
    
    **债券附买回利率稳于区间**
    
    债券附买回(RP)市场方面，一大型证券交易员指出，市场资金平稳宽松，大多以续做为
主，新钱不难找，利率多能维持现有区间。
    
    他们表示，目前若与投信承做大多仍以月内交易为主，跨月尚且不多，寿险目前资金也
不少，且一旦承做后相当稳定，很少提前解约。
    
    〞市况算是平平，不是大家都会来要券，也可能是我利率比较低一点，〞一位大型证券
商交易员说。 
          
    本周余日的交割日程是：周四Arab Petroleum Investments发行五年期美元债1.05亿及
新加坡大华银行发行30年期美元债0.5亿；周五台企银发行1.2亿美元国际债。   
 
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率也持平，月内公债RP利率主要在0.30-0.31%
，跨月0.32%；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月利率在0.42%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率持稳区间之内，极短天期利率在0.22-0.23%；一
周以上公债RP利率区间0.26-0.30%；一周以上公司债RP利率区间在0.28-0.32%。（完）   

 (审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below