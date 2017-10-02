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2017年10月2日 / 凌晨4点16分 / 19 天前

台湾货币市场：季底紧缩因素去除短率下滑，大行下调拆款利率

3 分钟阅读

    * 季底限制解除，大行拆款利率下调
    * 资金供应无虞，营所税上缴影响有限
    * 短票与RP利率走低，短票或有下调空间

     记者 董永年
    路透台北10月2日 - 台湾银行间短率高位周一下滑。资调人员指出，季底BIS(资本适足率)限制解除，资
金供给恢复顺畅，大行对票券商开出的一周拆款利率降至0.37%，令短率高位回落。
    
    他们表示，今日因各家银行须将营所税暂缴金额转到台银指定帐户，市场资金分配不均，但因季底紧缩因
素去除，调度已恢复顺畅。
    
    〞季底过了，只要抓几个大客户就差不多了。〞一位拆入方银行资调人员说。
    
    另一拆入方银行资调人士也指出，因应营所税缴纳，自上月底资金就陆续转到台银指定帐户，今日因季底
因素已过，自外商银行拆入了不少资金。只是隔拆利率并未明显下调，资金成本有点高。
    
    一票券商资调人士则称，今日大行将一周及两周的拆款利率开在0.37%，比预估的利率要低一些。这可能
会带动短票成交利率的向下调整。
    
    他们表示，营所税暂缴入库日定在3日(周二)，今日各行须将主要营所税暂缴金额转到台银指定帐户。   
 
    
 本地时间12:00                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.395                     30.305   
 台湾加权股价指数<.TWII        10,462.81                    10,383.94
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.188%                    0.189%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.188-0.190%               0.188-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.195-0.210%               0.195-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.380%              0.350-0.400%
 
    
    **短票利率下滑**
    
    短票方面，大型票券资调人士表示，月初资金恢复宽松态势，因应大行将拆款利率下调至0.37%，短票利
率也回落至0.37-0.38%。
    
    他们指出，若按照大行开出的拆款利率，且本月没有特殊紧缩因子来看，短票成交利率仍有往下调整空间
。
    
    〞大行开出拆款利率比预估还低，让我吓了一跳。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.38-0.40%；上日主要在0.40%。
   
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.399%，区间在0.36-0.43%，成交63.36亿台币
；前日加权平均利率在0.396%，区间在0.30-0.42%，成交100.53亿台币。
     
    台湾央行稍早表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期3,956亿台
币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)2,200.5亿台币，资金落点分别为：周二3,646.5亿、周四2,888亿、
周五1,710亿。
   
    拆款中心资料显示，修正后周六银行超额准备1,091亿台币，至周日累计超额准备12,652亿台币、
加计前期1%的超额准备14,264亿台币。   
    
    
    **证券商小幅下调利率**
    
    债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，月初资金状况略偏宽松，RP成交利率回到季底前水准。
    
    他们表示，今日市场仍有营所税资金暂缴的因子干扰，但整体供应无虞，预料利率不会有明显变化。   
   
    本周主要债券交割则有周二联电公司债发行54亿台币。 
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率小幅下滑，月内公债RP利率主要在0.30-0.31%，上日在0.31-0
.32%；月内公司债RP利率则落在0.40-0.42%，上日为0.41-0.43%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率方面变化不大；一周内公债RP利率主要在0.28-0.32%；公司债方面
，一周内RP利率主要区间在0.28-0.35%。(完) 

 (审校 杨淑祯)

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