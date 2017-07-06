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台湾货币市场：市况清淡短率稳于低位，明日资金需求料升但利率能持平
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2017年7月6日 / 凌晨4点07分 / 1 个月前

台湾货币市场：市况清淡短率稳于低位，明日资金需求料升但利率能持平

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 提存期初期资金宽裕，市况平淡
    * 明日料资金需求升但利率能持平
    * 短票量稍走高，但利率持稳不变
    * 债券附买回利率亦稳于低位

     记者 高洁如
    路透台北7月6日 - 台湾银行间拆款短率周四持稳。资金调度人员称，今日资金平稳充
裕，利率大多持稳于低位，市况相当平淡。明日临近周末，资金需求料走升，但以目前宽裕
市况，短率应能持稳。
    
    他们表示，提存期初期市况相对平淡，市场需求不多，各方调度不算活络。目前银行就
算有资金缺口，也能保持负数操作，没有立即操作补入资金的急迫性。
    
    〞今天好平，都是到期展延续做，也没有其他人打来要钱的。〞 一位大型商银交易员
说。
    
    他们表示，目前外商银有多有缺，整体并未明确趋少。近期外汇市场中，台币较明显走
贬，此是否将导致外商银资金偏紧，则待观察。 
    
    台币兑美元周四早盘走低，一度触及近三个月盘中最低水准。
 本地时间11:51                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.546                  30.509    
 台湾加权股价指数<.TWII          10,349.99                10,404.79    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.180%              0.176-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.360%              0.177-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.270-0.370%              0.195-0.370%
   
    **短票缺口不大**
 
    短票方面，票券商交易员指出，今明日两日票量都将偏多，但利率仍能持稳。拆款方面
资金比重略有下调，月初以卖票为主要的资金来源。
        
    他们也表示，尽管票量多，不过以目前宽裕的市况，利率可望持平。提存期初资金稳中
偏宽松的态势估计不会有太大改变。 
    
    〞一切安好，没有变化。〞一位大型票券商交易员说。
     
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率成交在0.35-0.37%，同上日。
 
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.361%，区间在0.35-0.38%，
成交量为109.83亿台币；前日加权平均利率在0.362%，区间在0.30-0.40%，成交量为67.11
亿台币。
    
    台湾央行周四存单到期金额6,621.5亿台币，发行金额待稍晚公布。周五定存单到期金
额则为2,563亿。

    拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备135亿台币，累计超额准备为313亿
台币、加计前期1%的超额准备1,705亿台币。    
     
        
    **债券附买回市况松**
    
    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，与日前相比市况相对平淡，影响市场因
子不多，市况持稳偏松。
    
    债券附买回交易员说，来自寿险公司的资金多，供给市场额度不算小，而和银行交易以
续做为主，外商银参与市场提供资金大多能够续做，但未有再加钱的空间。
    
    〞外商银平平的，算是持稳。大多可以续做。〞一位银行资调人士说。

    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率都能维持区间；公债RP利率成交在0.30-0.3
1%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%。
    
    大票券商方面与金融机构承作公债RP利率也持稳上日，公债附买回利率在0.26-0.32%；
公司债则在0.29-0.34%，上日在0.29-0.35%。(完)      

 (审校 杨淑祯)

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