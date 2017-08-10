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4 天前
台湾货币市场：拆款利率大致持稳，外资汇出与现金股利发放令气氛谨慎
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2017年8月10日 / 凌晨3点43分 / 4 天前

台湾货币市场：拆款利率大致持稳，外资汇出与现金股利发放令气氛谨慎

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 现金股利发放及台股重挫令银行审慎
    * 外资汇出扩大保管行也有拆入需求
    * 短票买气未提升，票券商拆款需求增

     记者 董永年
    路透台北8月10日 - 台湾银行间拆款短率周四稳在既有高位。资调人员表示，这两天股市表现不佳，外资
有汇出需求，添加了市场的保守气氛。现金股利发放因素仍令银行操作谨慎以对。
    
    他们指出，朝鲜地缘政治紧张情势升高，外资昨日在台股现货卖超扩大，并汇出逾2亿美元。今日台股仍
不见止跌，大盘加权股价指数盘中跌逾1%，以往资金宽裕的外商银行，近期也多缺不一，拆入需求增
加。
    
    〞感觉资金不宽裕，没有人上门推销，都要自己去找才有。〞一位银行交易员说。
    
    另一大型银行资调人士则称，这两天股市表现不好，连外商银行都上门借钱。虽然鸿海现金股
利已发放，但周五仍有南亚、中信金要发现金股利，短率仍受资金在银行间调度的时间差
影响而未见下滑。
    
    一大型票券商交易员指出，今日银行买票意愿不高，资金缺口要靠扩大拆款才能补平，不过利率并没有进
一步拉抬的现象。
    
    台币兑美元周四早盘续贬；交易员指出，受到台股下挫及外资大举汇出等冲击，台币进一步走低
，惟随即吸引出口商进场抛售美元。
    
    今日有鸿海及联电将分别发放779.8亿台币、61.12亿台币现金股利；周五则有南亚、
中信金各分别发放356.9亿台币、194.7亿台币。    

 本地时间11:20                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.285                     30.218    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,331.08                  10,470.38       
 >                                                              
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间              0.175%                  0.176-0.280% 
   --一周拆款利率区间           0.180-0.370%               0.176-0.370%  
   --两周拆款利率区间           0.250-0.370%               0.200-0.370% 
       
    **短票续做为主**
 
    短票方面，大型票券商交易员表示，由于市场资金分布不均情形改善有限，再加上股市表现不好，外资有
汇出疑虑，银行买票意愿不见提升。
    
    大型票券商交易员指出，由于小型票券商为顺利调度拉高了成交利率，因此与银行的议价也必须多花一些
时间，成交利率已未再向上走高。
    
   〝中小型银行资金较不稳，但今天到期都可以续。〞一位大型票券交易员说。    
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%，大致同于上日；月内短票则成交在0.
35-0.36%，也大致同于上日。
         
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.367%，区间在0.34-0.38%，成交量为86.36亿
台币；前日加权平均利率在0.362%，区间在0.34-0.38%，成交量为57.33亿台币。
    
    60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.372%，利率区间在0.37-0.40%，成交量为28.18亿台币；前日
加权平均利率在0.371%，利率区间在0.35-0.39%，成交量为36.62亿。
    
    今日央行到期定存单金额1,519.5亿台币，发行金额待稍晚公布。
    
    本周央行存单到期金额共1兆743.50亿台币，本周余日落点为：周五1,999.50亿。    
    
    拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备328亿台币，累计超额准备1,218亿台币、加计前期1%
的超额准备2,178亿台币。
     
    
    **RP利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面，今日有数档公司债及国际债券交割，惟相关调度作业已提前完成，今日整体市
况平平，多以到期续做为主。
    
    一证券商交易员称，今日除了少数寿险与银行因现金股利发放走一些钱外，其他都还算宽裕，跨月公债与
公司债承做利率较月内多1个基点。
    
    另一投信资调人士则表示，投信资金多缺不一较为明显，至于票券商则普遍不缺钱。 
    
    今日有正新发行70亿公司债，外币债交割则有花旗集团发行两档30年期零息美元债共3.81亿美
元及高盛集团发行30年期零息美元债2.4亿美元。
    
    本周台币债券交割因素尚包括周五裕融发行23.5亿公司债。至于台币公司债还本并不多，仅61亿台币。  
 

    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债主要成交在0.30-0.33%；公司债RP利率主要区间在0.40-0
.43%。

    大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率与上日相仿，短天期在0.22-0.23%；一周天期以上公债
附买回利率在0.28-0.31%，因天期长短而利率各有不同；一周以上公司债主要成交在0.28-0.35%。(完)  

 (审校 杨淑祯)

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