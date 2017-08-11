台湾货币市场：拆款利率持稳不变，现金股利发放暂告段落令流动性改善

* 现金股利发放效应暂告段落，流动性改善 * 外资尚未出现恐慌性汇出，惟后续仍待观察 * 短票买气回温，RP也因投信钱多平稳操作 记者 董永年 路透台北8月11日 - 台湾银行间拆款短率周五大致持稳。资调人员表示，上市公司现金股利发放效应暂告 段落，银行间资金调度需求降低，气氛略偏宽松，利率则持稳既有水准未变。 他们指出，朝鲜地缘政治议题仍持续影响金融市场，虽然外资这两天净汇出，但应与领取现金股利后续的 作业有关，尚未达到看空台股导致恐慌性汇出的地步。惟纵然如此，央行也会适时调节市场资金水位，维持短 率不致有明显波动。 〞外资没有很明显汇出，并无结构性改变。〞一位外商银行交易员说。 一大型银行资金调度人士也称，外商银行资金有多一些，短期流动性有所改善。但后续还是要看外资动向 而定。 虽然现金股利发放效应暂止，不过由于今日与下周仍有国库借款拨款，这让本地银行资金分布略有不均， 也使得短率在周二走高后，仍持稳在既有水准。 由于市场审慎气氛略有缓解，今日拆款多以到期续作为主。另一大型银行交易员表示，感觉市场没有额外 的资金需求。但接下来还是要看国际间的局势演变，以及外资的避险心态是否改变。 台币兑美元周五早盘走贬；交易员指出，受到东北亚地缘政治紧张情绪升高等冲击，早盘外资持 续大举汇出，带动台币进一步走低，盘中一度贬值逾1角，并贬破30.400价位，出口商随即进场大砍美元，稍 稍缓和台币贬势。 今日有南亚、中信金各分别发放356.9亿台币、194.7亿台币。下周暂无大型上市公司 发放现金股利。 本地时间12:00 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.353 30.309 台湾加权股价指数<.TWII 10,305.75 10,329.74 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178% 0.175-0.280% --一周拆款利率区间 0.178-0.370% 0.175-0.370% --两周拆款利率区间 0.190-0.370% 0.190-0.370% **短票买气回升** 短票方面，大型票券商交易员表示，受银行间资金流动性有所缓解带动，短票买气回升，利率则持稳在既 有水准。 大型票券商交易员指出，银行资金分布不均状况有所改善，此外，民间资金的供应也很充沛。至于利率是 否仍波动，还是要看外资的动向，以及央行的调节力道而定。 〝买票意愿还好，看今天央行七天存单怎么发，就可以知道市场紧还是松。〞一位大型票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%，大致同于上日；月内短票则成交在0. 35-0.36%，也大致同于上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.363%，区间在0.31-0.38%，成交量为137.93亿 台币；前日加权平均利率在0.367%，区间在0.34-0.38%，成交量为86.36亿台币。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.362%，利率区间在0.31-0.40%，成交量为35.57亿台币；前日 加权平均利率在0.372%，利率区间在0.37-0.40%，成交量为28.18亿。 今日央行到期定存单金额1,999.50亿台币，发行金额待稍晚公布。 拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备229亿台币，累计超额准备1,462亿台币、加计前期1% 的超额准备2,421亿台币。 **投信资金偏多** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，今日投信端资金偏多，银行与寿险客户也相对宽裕，RP以到 期续做为主，利率维持不变。 一证券商交易员称，今日市况稳定，但未来还是要持续观察外资动态，若是出现连续大举汇出的现象，短 率料将上扬。 下周债券交割因素有周二威瑞森通讯发行33年固定利率债9.5亿美元。宽松因子则有周二富邦金<28 81.TW>债券还本金额20亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债主要成交在0.30-0.33%；公司债RP利率主要区间在0.40-0 .43%。 大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率与上日相仿，短天期在0.22-0.23%；一周天期以上公债 附买回利率在0.29-0.30%，因天期长短而利率各有不同；一周以上公司债主要成交在0.30-0.35%。(完) (审校 林高丽)