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5 天前
台湾货币市场：拆款利率稳在高位，银行因现金股利发放多缺不一
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2017年8月9日 / 凌晨5点01分 / 5 天前

台湾货币市场：拆款利率稳在高位，银行因现金股利发放多缺不一

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 鸿海现金股利发放及国库借款仍令市场偏紧
    * 银行资金需求较高，票券商缺口不大
    * 短票买气变差，RP也因债券交割利率区间变大

     记者 董永年
    路透台北8月9日 - 台湾银行间拆款短率周三稳在高位。资调人员表示，鸿海现金股利发放以及
国库借款等因素仍令银行间资金分布不均，但已无更紧俏的感觉。
    
    他们指出，鸿海的779.8亿台币现金股利，昨日自数家银行汇往第一银行专户后，今日下午将会分散至各
家银行以因应明日的发放。这造成今日银行间的调度仍趋于审慎，但预料明日将有所缓解。
    
    〞今年股利发放都是走存款，所以会造成存款到处乱跑，蛮特别的。〞一位银行交易员说。
    
    一大型银行资调人员则称，由于自家拆款利率偏高，平时不会有银行上门调度。但今日却有好几家来问是
否有供应，显然是外头较便宜的钱拿不到了。
    
    除了鸿海现金股利的因素外，另一大型银行资调人员指出，包括今日、周五以及下周都有国库借款的拨款
，这也是造成资金分配不均的另一个因素。
    
    一大型票券商交易员也表示，这两天向公股行库拆款，有的业者说没钱。不过央行因应国库借款的紧缩因
子有七天及14天的存单可供调整，因此这两天利率走高主要是反映分配不均的心理预期，只要多打电话，多议
价，资金取得料将无虞。
       
    今日有台塑、元大金及宝成分别发放292.82亿台币、53.66亿台币及44.2亿
台币现金股利，周四则有鸿海及联电将分别发放779.8亿台币、61.12亿台币；周五南亚、
中信金各分别发放356.9亿台币、194.7亿台币。

 本地时间12:43                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.220                      30.201
 台湾加权股价指数<.TWII         10,488.24                  10,568.97       
 >                                                              
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间              0.176%                  0.175-0.280% 
   --一周拆款利率区间           0.180-0.370%               0.175-0.380%  
   --两周拆款利率区间           0.220-0.370%               0.200-0.380% 
    
    
    **短票买气变差**
 
    短票方面，大型票券商交易员表示，受银行间资金分配不均影响，这两天短票买气较差，但也因资金缺口
不大，所以利率未见明显攀升。
    
    他们指出，鸿海现金股利发放因时间差影响，各家银行资金分配不均，如此也造成短票买气不太顺畅，有
银行月内短票利率因此成交在0.38%，较主要成交区间0.35-0.36%走高。
    
   〝有人10几天的票开0.38%成交，但月内顶多在0.36%以内，显示票券商间对利率的认定不同。〞一位大型
票券交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%，大致同于上日；月内短票则成交在0.
35-0.36%，少数高见0.38%，上日为0.34-0.35%。
         
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.362%，区间在0.34-0.38%，成交量为57.33亿
台币；前日加权平均利率在0.358%，区间在0.28-0.38%，成交量为131.10亿台币。
    
    60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.371%，利率区间在0.35-0.39%，成交量为36.62亿台币；前日
加权平均利率在0.371%，利率区间在0.36-0.40%，成交量为66.06亿。
    
    今日央行到期定存单金额1,218.50亿台币，发行金额待稍晚公布。
    
    本周央行存单到期金额共1兆743.50亿台币，本周余日落点分别为：周四1,519.5亿和周五1,999.50亿。  
  
    
    拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备264亿台币，累计超额准备904亿台币、加计前期1%的
超额准备1,863亿台币。
     
    
    **RP利率区间略有扩大**

    债券附买回(RP)市场方面，因应周四公司债与国际债券交割，今日市场资金分配略有不均，这令RP利率成
交区间稍有扩大。
    
    一证券商交易员称，投信资金因遭赎回多缺不一，但银行端则相对充裕，因此找钱不难。
    
    另一投信资金调度人士则表示，这两天有债券交割因子干扰，较缺钱的券商利率就可以做高一点。    
    
    本周台币债券交割因素尚包括周四正新发行70亿公司债、周五裕融发行23.5亿公司债。至于台
币公司债还本并不多，仅61亿台币。
    
    外币债交割则有周四花旗集团发行两档30年期零息美元债共3.81亿美元及高盛集团发行30年期零息美元债
2.4亿美元。

    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债主要成交在0.30-0.32%；公司债RP利率主要区间在0.40-0
.43%。

    大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率与上日相仿，短天期在0.22-0.23%；一周天期以上公债
附买回利率在0.28-0.30%，因天期长短而利率各有不同；一周以上公司债主要成交在0.28-0.35%。(完)  

 (审校 林高丽)

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