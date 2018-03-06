台湾货币市场：拆款短率大致持平，银行资金涌进短票带动利率区间偏跌

* 拆款短率大致持平 * 拆入需求疲软使银行负数操作不易 * 短票量少利率趋跌，RP利率则持稳 记者 詹静宜 路透台北3月6日 - 台湾银行间短率周二大致持平。资金调度人士表示，旬初资金稳中 带松，拆入需求疲软使银行负数操作不易，资金涌进短票市场带动交投区间稍有下移。 他们指出，旬初资金宽松效应及通货持续回拢，皆垫高银行间资金水位，惟需求不振， 拆款成交多以到期续作为主、利率仍持于原有区间，目前银行仍仰赖央行冲销过剩资金，所 幸央行冲销力道稍有增加，让周一超额准备转为负数。 〞超额准备变负数，不是银行负数操作得宜，听说是老大(台湾央行)收得很积极。〞一 位大型银行资调人员说。 他们亦称，一大行今日有开门供给资金承作到期续作拆款，但其资金情势尚未明朗，因 3月上旬国库借款高达约800亿台币，以因应本月后续公债到期还本，为季底前资金情势增添 变数。 此外，台湾央行已公布为改善清明假期后央行存单到期金额偏高情形，将于周三发行的 28天期定存单，改为发行8天和9天期，利率均为0.20%，同时周三也将发行14天期定存单， 利率维持在0.23%不变。 据央行统计，2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币，较去年最高 发行额增加1,297亿台币，或年增5.53%。而到上周五为止，通货发行余额降至2兆2,755余亿 台币，即新春开市以来通货已回笼1,988亿台币。 本地时间15:03 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.279 29.292 台湾加权股价指数<.TWII 10,784.34 10,642.90 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.184% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.280% 0.180-0.280% --一周拆款利率区间 0.179-0.390% 0.183-0.400% --两周拆款利率区间 0.200-0.400% 0.210-0.400% **短票利率趋跌** 短票部分，大型票券商交易员称，上半周票量偏少，而银行间买气热络，令短票交投利 率略显下移，并带动跨季短票成交比重提高，以避免季底效应的影响。 他们指出，银行间旬初倾向负数操作，大幅提振买票意愿，惟票量偏少较难满足银行买 票需求，短票利率因而区间偏跌，今日资金调度也改以短票为主、拆款为辅。 〞今天钱超多，买票力道太强。〞一大型票券商交易员说。 今日大型票券商第一季内短票主要成交在0.36-0.38%，跨季天期短票利率则主要在0.39 -0.41%，交投主要区间略较上日下移。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.400%，区间在0.31-0.42%， 成交88.15亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.390%，区间在0.31-0.41%，成 交155.49亿台币。 周二到期央行定存单到期4,090亿亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单金额共1兆9,623亿，余日到期定存单金额分别为：周三4,677亿、 周四2,875.5亿及周五2,290.5亿台币。 拆款中心资料显示，修正后周一银行超额准备负15亿台币，累计超额准备1,228 亿台币、加计前期1%的超额准备2,456亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日交割大和证券0.65亿美元债、法国 巴黎银行2.50亿美元债，并无碍RP市场资金调度，投信及银行端资金皆较显宽裕，显示外币 债券交割对台币资金池影响有限，RP利率依旧躺平既有区间。 他们指出，提存期初资金较显宽松，预期周四台北富邦银行发行1.95亿美元债及法国外 贸银行发行2.20亿美元债对RP市场影响也微乎其微，RP利率料续持稳原有区间盘整。 “钱蛮多的，利率已经蛮低的，还要跌到哪去。”一位大型证券交易员说。 今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平于上日水准，公债10天期内利率主要成 交在0.30-0.31%；公司债RP利率成交在0.40-0.41%；跨季则落在区间上缘。 今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准；公债RP月内利率主 要成交在0.28-0.31%，跨季利率则在0.30-0.31%，皆持平上日；公司债方面，月内利率主要 成交在0.28-0.33%，跨季则在0.31-0.33%，与上日变化不大。(完) (审校 杨淑祯)