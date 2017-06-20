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2017年6月20日 / 凌晨4点20分 / 2 个月前

台湾货币市场：拆款短率大致持稳，因外资暂停汇出且超额准备转正

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 外资暂停汇出、累计超额准备转正令气氛舒缓
    * 跨月拆款周五才有机会供应，观望理监事会召开
    * 短票利率上扬、银行对跨月RP利率有所坚持

     记者 董永年
    路透台北6月20日 - 台湾银行间拆款短率周二大致持稳区间高位。资金调度人员称，外资暂停汇出、银行
间累计超额准备转正，市场气氛略见舒缓，拆款到期续作大致顺畅。市场观望周四央行理监事会议召开，此前
短率料持稳。
    
    他们指出，目前尚未有跨月拆款供应，大型龙头银行要等到理监事会议召开，并确定授信案过关后才会释
出资金，最快也要等到周五才有机会。
        
    〞市场蛮安静的，月内续作没问题，但还是有人一直在找钱。〞一银行资调人员说。
    
    另一票券商交易员指出，银行为美化半年报要冲刺放款，有些银行无法供应资金，再加上季底过后，只剩
下一个交易日可以调整积数，因此不少金融机构多提早作业，这也让市场气氛偏向保守。    
    
    台币兑美元周二早盘在平盘附近狭幅游走。交易员表示，因早盘外资仅小幅进出，加上出口商多
偏保守，台币呈价稳量缩格局，交投偏冷。
    
    台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议，美联储(FED)上周虽然升息一码，且公布缩表计划初步
细节；惟路透调查结果显示，在14家受访机构中，全数认为央行将维持重贴率于1.375%，政策利率连续四季不
变。
        
    第三批综所税款委托取款日为22日，资金一样在取款隔日缴付国库。根据财政部统计资料显示，5月1日至
6月3日止，民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件，合计金额高达约773.79亿台币。 
             
 本地时间12:03                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.379                     30.361      
 台湾加权股价指数<.TWII        10,339.33                   10,250.60       
 >                                                              
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.184%               0.180-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.188-0.390%               0.180-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.320-0.400%               0.310-0.400%
    
   
    **短票利率走高**
    
    短票方面，大型银行因应市场状况调高买票利率至0.40%，这使得区间偏低的利率几乎绝迹，不过今日票
券商缺口较小，多以到期续做为主。
    
    票券商交易员指出，近日短票利率持续微幅向上调整，今日要做到0.40%以下难度颇高，区间高位已经来
到0.42%。毕竟是季底且资金偏紧，只要能过关，利率高些也无碍。
    
    〞最近紧是因为银行提早调积数，会不会到后面就没事了?〞一大型票券商交易员说。    
       
    今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.40%附近，高位见0.42%，上日在0.38-0.40%
。 
              
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.394%，区间在0.28-0.42%，成交量为72.64亿
台币；前日加权平均利率在0.388%，区间在0.28-0.42%，成交量为143.15亿台币。
    
    今天到期央行定存单金额为2,449.50亿；发行金额稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单共2兆665亿台币；分别为：周三1,063.00亿、周四9,207.50亿及周五2,753.00亿。  
      
    
    拆款中心资料显示，修正后周一银行超额准备为799亿台币，累计超额准备1,758亿台币、加计前期
1%的超额准备4,071亿台币。 
    
    
    **银行要求高利率**
    
    债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，寿险因应国际债券交割，资金分布不均，到期续作没有问题，
但要新作的难度会高一点。
    
    〞今天相对紧一点，多缺不一。〞一票券商交易员说。
    
    另一证券商交易员则称，资金感觉不如上周宽裕，但除了寿险业外，其余还算稳定。银行对于跨月的利率
要求较高，但尚属能接受范围。   
    
    今日有美国银行发行美元债4.75亿美元、裕融15亿台币公司债还本、台塑石化27.5亿台币公司债还本。 
    
    本周宽松与紧缩因子尚有：周三摩根大通发行美元债1.3亿美元、台湾人寿发行150亿台币次顺位公司债、
三菱东京日联银行发行美元债1.3亿美元、合库银80亿台币债券还本；周五花旗集团发行美元债4亿美元、永丰
银行22亿台币金融债还本、中国交通银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。    
       
    今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31-0.32%，跨月则在0.33-0.34%；月内公司债RP利率
主交投落在0.41-0.43%，跨月在0.43-0.45%。
    
    大型票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.27-0.29%；与金融机构承作月内公债RP利率主
要成交在0.29-0.31%；跨月在0.31-0.33%。另外，月内公司债RP成交0.29-0.31%，跨月在0.33-0.34%。(完) 

 (审校 林高丽)

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