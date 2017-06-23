台湾货币市场：拆款短率稳在高位，央行会议变数消除跨月拆款渐增

* 央行理监事会议变数消除，跨月拆款陆续出笼 * 银行积数调整渐近尾声，季底压力料不致升温 * 跨月短票成交增加，RP因投信遭赎回分配不均 记者 董永年 路透台北6月23日 - 台湾银行间拆款短率周五稳在高位。资金调度人员称，在央行理监事会议决议维持政 策利率不变后，由于观望气氛消除，今日陆续有银行开门加入跨月拆款供应行列，有利于季底资金调度。 他们表示，昨日已有七家银行可供应跨月拆款，预料今日还会持续增加。针对票券商开出的两周利率多比 照龙头银行落在0.42%，成交区间则在0.41-0.43%。由于银行调整积数进入尾声，下周季底资金紧张的压力料 不会太大。 〞能做跨月拆款的更多了，连民间资金都进来了。〞一票券商资调人员说。 一拆出方大型银行资调人员称，今日开始供应跨月拆款，对银行的成交利率落在0.37-0.40%，票券商则在 0.42%。票券商为确保季底能顺利过关提前框住资金，至于银行的需求则不大。 但另一大型银行资金调度人士则表示，季底操作还是偏向保守，今日资金供应以月内为主，跨月还不能承 做。 台湾央行周四理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续四季维持在1.375%。 本地时间11:59 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.444 30.442 台湾加权股价指数<.TWII 10,387.59 10,399.06 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.184% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.184% 0.180-0.250% --一周拆款利率区间 0.186-0.400% 0.180-0.400% --两周拆款利率区间 0.210-0.430% 0.260-0.420% **跨月短票成交增** 短票方面，票券商交易员表示，今日短票成交利率比照拆款，续往区间高位挪移。由于预期跨月资金供应 增加，月内短票能不做就不做。 票券商指出，下周虽是季底，但先前已尽量避开落点，因此资金缺口不会太大。再加上银行积数已陆续调 整完毕，因此短票利率再走扬的空间不大。 〞央行理监事会议后情势更明朗，原本不能跨的，也说会看看。〞一大型票券商交易员说。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.41-0.42%，0.42%比重增加，高点见0.43%。 月内自保短票利率成交在0.37-0.40%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.416%，区间在0.40-0.43%，成交量为83.52亿 台币；前日加权平均利率在0.414%，区间在0.39-0.42%，成交量为46.24亿台币。 今天到期央行定存单金额为2,753.0亿；发行金额稍晚公布。 拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备为704亿台币，累计超额准备3,996亿台币、加计前期 1%的超额准备6,309亿台币。 **投信赎回分配不均** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，因国际债券已陆续交割，寿险业资金情势有所舒缓。不过投信 因应季底客户赎回，分配略有不均。 券商交易员也指出，今日仍以到期续做为主，月内资金相对宽裕，但也陆续有投信客户愿意接受跨月的安 排。 今日有花旗集团发行美元债4亿美元、永丰银行22亿台币金融债还本、中国交通银行香港分行10亿人民币 宝岛债到期还本。 下周宽松与紧缩因子包括：周一万海21亿台币公司债交割、中国输出入银行10亿台币金融债还 本、台中商银9亿台币金融债还本；周二冠德建设10亿台币公司债还本。 周三永丰银行37.4亿台币金融债交割；周四土地银行45亿台币金融债交割、阳信银行4.5亿台币金融债交 割、土地银行42亿台币金融债还本；周五Nomura Funding 2.0亿美元债交割、远鼎投资30亿台币公司债交割、 Natixis 0.58亿美元债还本。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.30-0.32%，跨月则在0.32-0.34%；月内公司债RP利率 主交投落在0.40-0.42%，跨月在0.42-0.45%。 大型票券商方面，与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.29-0.31%；跨月在0.33-0.34%。另外，月 内公司债RP成交0.29-0.34%，跨月在0.33-0.36%。(完) (审校 林高丽)