台湾货币市场：拆款短率续向高位靠拢，惟紧俏状况稍见舒缓

* 银行持续上调拆款利率，成交续向高位靠拢 * 大型银行恢复买票与拆款供应，紧俏气氛稍缓 * 短票利率靠向高位，跨月RP利率走高 记者 董永年 路透台北6月16日 - 台湾银行间拆款短率周五靠向区间高位。资金调度人员称，受大型银行恢复买票与拆出带动，今日紧俏状况有所舒缓，不过由于大型龙头银行仍继续拉高对票券商一周拆款利率，使得短率靠向区间高位。 他们指出，今日虽有250亿台币公债交割，但也因有相当金额的国库借款到期，使得此一紧缩因素得以对冲；且因至少有两家大型银行各自恢复买票与较大额度的拆款供应，纵然短率仍持续往区间高位靠拢，但调度的难度已明显下降。 〞虽然都是下雨天，但总算看到云中透出光亮。〞一大型票券商资调人员说。 一拆出方银行资调人员则表示，虽然资金紧俏的状况有所舒缓，但今日还是有小型金融机构不易觅得资金，因此拆款利率有所上调。 展望下周，另一大型票券资调人士认为，短率应该还是会继续靠向高位，甚至继续上扬。毕竟这次季底有外资汇出的干扰因素尚未消除，因此不能掉以轻心。 〞被别人牵着鼻子走没关系，以过关为原则。〞他说。 台币兑美元周五早盘走贬。交易员表示，受美元走强、外资大举汇出，及海外NDF市场做多美元等冲击，早盘台币贬幅扩大，且一举贬破30.300大关，吸引出口商进场抛汇惟不敌外资买汇力道，促使台币进一步走低。 第二批综所税款今日缴库，第三批委托取款日为22日，资金一样在取款隔日缴付国库。根据财政部统计资料显示，5月1日至6月3日止，民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件，合计金额高达约773.79亿台币。 本地时间11:50 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.365 30.247 台湾加权股价指数<.TWII 10,136.88 10,088.35 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.190% 0.181-0.200% --一周拆款利率区间 0.188-0.400% 0.181-0.400% --两周拆款利率区间 0.210-0.380% 0.300-0.400% **短票利率靠向高位** 短票方面，票券商交易员表示，今日大型银行恢复到期续做短票，使得资金调度压力减轻不少。感觉银行间紧俏状况有舒缓，有的甚至可以多买票，但成交利率则随着拆款利率靠向高位。 不过他们指出，短票利率能否就此稳住不再上扬，关键还是在于大型银行是不是持续供应资金。毕竟季底各家银行要调整积数，若是负数减少幅度未达预期，随时还是有关门的风险。 〞比较没那么紧了，再加上利率上来，银行想多做一点。〞一大型票券商交易员说。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.38-0.40%，高位比重增加，少数高见0.42%，上日则在0.36-0.39%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.394%，区间在0.28-0.41%，成交量为152.31亿台币；前日加权平均利率在0.373%，区间在0.28-0.40%，成交量为81.09亿台币。 今天到期央行定存单金额为1,442.5亿；发行金额稍晚公布。 拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备为318亿台币，累计超额准备负1,717亿台币、加计前期1%的超额准备596亿台币。 **寿险跨月意愿低** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，今日投信资金多缺不一，寿险与银行也对利率有所坚持。由于下周有较多国际债券交割，寿险跨月意愿偏低。 〞有一点点缺，投信与寿险资金分配不均。〞一证券商交易员说。 另一证券商交易员则称，寿险多只愿意作月内RP，且对利率较为坚持。 今日有财政部增额发行106甲4期10年公债，金额250亿台币。 下周宽松与紧缩因子包括：周一太子建设发行20亿台币有担保公司债、统一企业25亿台币公司债还本；周二美国银行发行美元债4.75亿美元、裕融15亿台币公司债还本、台塑石化27.5亿台币公司债还本； 周三摩根大通发行美元债1.3亿美元、台湾人寿发行150亿台币次顺位公司债、三菱东京日联银行发行美元债1.3亿美元、合库银80亿台币债券还本；周五花旗集团发行美元债4亿美元、永丰银行22亿台币金融债还本、中国交通银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.30-0.32%，跨月则在0.33-0.34%，均同上日；月内公司债RP利率主交投落在0.40-0.42%，上日0.41-0.42%，跨月在0.41-0.45%，上日在0.41-0.44%。 大型票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.30-0.31%，上日0.27-0.29%；跨月在0.31-0.33%，上日在0.29-0.30%。另外，月内公司债RP成交0.30-0.34%，跨月在0.35-0.36%。(完) (审校 张喜良)