台湾货币市场：拆款短率走扬，外汇交割款令分配不均更明显

* 外汇交割款走钱，分配不均更明显 * 拆款利率走扬，短票利率靠向高位 记者 董永年 路透台北6月12日 - 台湾银行间拆款短率周一走扬。资金调度人员表示，虽然税款缴库告一段落，但有大型银行因外汇交割款走钱，使得市场分配不均状况更形明显，带动拆款利率上扬。 今日大型龙头银行因应市场资金情势，将票券商的一周拆款利率自0.35%上调至0.36%。此举带动拆款利率小幅上扬，最高有见到0.38%者。不过由于上周央行因应市场偏紧而减发了994.5亿台币存单，且周三有国库券还本付息299.5亿，预料资金紧俏状况不致进一步恶化。 〞几家大行最近没钱，主要因为外汇交割款，不知流到哪去。〞一位银行资调人员说。 受此影响，一大型银行资调人员称，今日一早即接到不少询问拆款的电话，而且感觉较为急促。 另一有拆入需求的银行资调人员则表示，感觉外商银行的资金也并不宽裕，由于才刚缴完税，银行的负数缺口普遍较大，需要再观察接下来的调整状况。 首批综所税款已于上周五缴库，至于第二批及第三批委托取款日则分别为15日、22日，资金一样于取款隔日缴付国库。 根据财政部统计资料显示，5月1日至6月3日止，民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件，合计金额高达约773.79亿台币。 本地时间13:12 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.137 30.108 台湾加权股价指数<.TWII 10,118.48 10,199.65 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.182% 0.178-0.310% --一周拆款利率区间 0.190-0.380% 0.178-0.360% --两周拆款利率区间 0.280-0.370% 0.195-0.360% **短票利率靠向高位** 短票方面，虽然周一发票量不大，资金缺口有限，但也受到拆款短率走扬带动，使得短票成交利率也靠向高位。 一大型票券商交易员表示，缴税过后，市场仅剩下季底紧缩因素，但感觉银行买票心态仍偏向保守。不过指标性的大型银行买票利率不变，也让市场情绪不致紧绷。 〞周一缺口不大，利率挑低的做。但隐约有听到银行利率要往上拉。〞大型票券商交易员说。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.35-0.37%，以0.36%为主，0.37%比例增加；月内短票交投则落在0.33-0.35%，高位比例增加，并有少数成交0.36%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.361%，区间在0.28-0.38%，成交量为180.83亿台币；前日加权平均利率在0.364%，区间在0.34-0.37%，成交量为84.95亿台币。 周一到期央行定存单金额4,085亿台币，发行金额稍晚公布。 本周央行存单到期金额9,358.5亿台币，余日资金落点分别为周二2,086亿、周三1,249.5亿、周四1,728亿、周五210.5亿。 拆款中心资料显示，修正后上周五银行超额准备为负679亿台币，累计至周日超额准备负353亿台币、加计前期1%的超额准备1,960亿台币。 **RP资金偏多** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券商交易员指出，今日RP市场资金稳中偏多，投信因有申购款流入，找券需求增加。 不过他们并称，银行资金多缺不一，虽还不致于转为紧俏，但随着时序接近月底，利率仍会往上走高，因此要谨慎因应。 〞预料利率会缓步向上，因此能跨就跨。〞一大型票券商交易员说。 本周紧缩因子包括周二上海商银发行50亿台币金融债券、周五财政部增额发行106甲4期公债暂定250亿台币。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31-0.32%，跨月则在0.32%；月内公司债RP利率主交投落在0.41-0.42%，跨月则在0.42-0.43%。 大型票券商方面，今天极短天期利率主要在0.22-0.23%；与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.27%，跨月则在0.28%、部分在0.30%；月内公司债RP成交0.28-0.29%，跨月0.30-0.31%。(完) (审校 张喜良)