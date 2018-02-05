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February 5, 2018 / 4:16 AM / a day ago

台湾货币市场：提存期初始资金充裕短率平稳，留意外资资金流向

3 分钟阅读

    * 提存期初大致平稳，短率持平
    * 短票量不多，缺口小
    * RP利率大致能持稳

     记者 高洁如
    路透台北2月5日 - 台湾银行间短率周一大致平稳。资金调度人士表示，提存期刚开始
，市况大致平稳，利率也能持平。不过今日台股随着美股大跌，外资估计亦有汇出
，要留意动向。
    
    他们表示，台股大跌，汇市中台币也走贬，外资若是启动一波汇出潮，可能会
使台币资金短少，值得留意。
    
    〞今天一开门可以说是多钱，不过过年因素还是有点远，很难说会不会紧，〞一位大型
商银交易人士说。
     
    另一位小型商银交易人士则表示，旬初感觉安静，市场也未见特殊需求，短率平稳。
    
    至于一家本地大型银行继上周五后，今日持续开出跨农历年约三周的拆款0.41%予票券
商，利率略低于另外一家本地大银行先前的0.42%水位。     
    
    本地时间12:04，台股加权指数跌1.79%，台币兑美元则午盘暂收跌4.8分报29.2
83。    
    
     根据央行最新统计，至周四通货发行数已提高至2兆2,643亿台币，银行间从15日起开
始向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约2,014亿台币。   
 本地时间11:58                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.280                    29.235    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,929.36                 11,126.23    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.183-0.183%              0.180-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.360%              0.181-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.320-0.330%              0.300-0.370%
    
    
    **票量不多缺口小**
    
    短票部分，票券商交易员表示，提存期才开始，不过今日短票量仍小，需求不高，市场
供给也算平稳。
       
    他们指出，先前已有不少年后的资金供给，不论短票或拆款的金额都颇不少，因此目前
看来年前季节性的紧缩现象可能不会发生。
    
    〞资金供给平平，不算多，因为是周一，短票量很少，〞一位大型票券商交易员说。
     
    今日农历年前自保短票成交利率成交很少；主要在跨农历年短票则主要落在0.40-0.42%
，同上日。 
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.399%，区间在0.350-0.420%
，成交190.79亿台币；前日加权平均利率在0.408%，区间在0.380-0.420%，成交66.0亿台币
。

    在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.396%，区间在0.350-0.440%，成交金额93
.36亿台币；前日成交加权平均利率在0.407%，区间在0.380-0.420%，成交金额43.31亿台币
。
     
    周一中央银行定存单到期4,082亿，发行金额待午后公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆6,921.8亿台币，本周余日到期情况分别为：周二4,034
亿、周三3,553亿、周四2,867亿及周五2,385.8亿。
        
    拆款中心资料显示，修正后周五银行超额准备597亿台币，累计至周日超额准备
达1兆4,952亿台币、加计前期1%的超额准备1兆6,413亿台币。  
          
          
    **RP利率大致维持不变**

    债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，提存期才开始，市场资金平稳宽裕，市
况持平。目前投信持稳，银行偏多。

    他们表示，目前市场资金平稳宽裕维持不变，尤其是近期债市殖利率涨升幅度很大，各
方抛券频频，至于债券附买回利率大致不变，市况尚称稳健。
    
   〞大家卖券了，也没有什么资金缺口，〞一位大型票券商资金调度人士表示。
      
    周一有周一摩根士丹利发行1亿美元债。 
    
    本周主要债券交割因子还有：周二杜拜国民银行发行2.85亿美元债、摩根大
通发行3.9亿美元债；周三加拿大皇家银行(伦敦)发行两档共计3亿美元债、法国东
方汇理银行发行2.55亿美元债，周四财政部发行107/2期公债，金额暂订250亿台币、周五三
井住友银行发行2.65亿美元债、花旗集团发行4.45亿美元债。（国际板债券交割请参
考资金一览表）      
 
    今日证券商与金融机构成交债券利率也持平，公债RP农历年前利率在0.31-0.32%。至于
跨农历年成交则靠向0.32-0.33%，上日在0.33%；公司债RP农历年前利率则在0.40-0.41%，
上日在0.41-0.42%；至于跨农历年成交在0.42%，上日在0.42-0.43%。
    
    今日有大型票券商将与金融机构承作RP利率大致不变，极短天期利率在0.25-0.26%；公
债RP农历年前0.30%，跨农历年在0.31-0.32%；公司债农历年前利率0.31%；跨农历年在0.33
%。(完)  

 (审校 乔艳红)
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