台湾货币市场：整体资金平稳短率变化不大，买盘缩手短票利率微扬

* 整体资金大致平稳，拆款利率持稳 * 短票利率微扬，因银行买盘续缩手 * 投信续抽资金，票券商微升RP利率 记者 罗两莎 路透台北12月13日 - 台湾银行间短率周三持稳。资金调度人士说，今天市场资金状况 大致平稳，拆款到期大都续做，新增需求亦略增，利率则无大变化，大型银行对票券商一周 仍拆在0.38%。 他们表示，今天两家大型银行都有提供资金供拆借，整体资金尚属充裕，但分配略显不 均；因距离年底年关仅剩13个交易日，各银行操作上多偏保守，近日排队等待央行回资金的 银行大幅减少。 〞这两天排央行的银行变少了，跟平常比，少了一半以上。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员亦称，上周的下半周起排队等央行收资金的银行渐减，迈入中旬 更是锐减，金额不到上周的一半，〞年关，大家都比较保守，先累在帐上，不敢轻举妄动。 〞 他们指出，因近来外资多偏汇出，以往在市场提供相对较低利的外商银行，近日资金供 给也变得比较不稳定，加上适逢年底资金需求高峰的大关卡，大家都不敢掉以轻心，操作多 偏保守，且紧盯外资动向。 在票券商方面，他们表示，昨天虽有大型银行略拉升拆款利率1个基点，但其他银行今 天并未跟进调高利率，利率相当平稳。 本地时间12:49 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.023 30.018 台湾加权股价指数<.TWII 10,468.13 10,443.28 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.200% 0.177-0.280% --一周拆款利率区间 0.220-0.380% 0.179-0.380% --两周拆款利率区间 0.230-0.370% 0.230-0.380% **短票买盘缩手利率微扬** 短票方面，票券商交易员指出，因各银行操作偏保守，买盘持续缩手，今天到期未全数 续做，且资金缺口较上日稍微扩大，短票利率蠢蠢欲动，最高成交在0.41%。 〞跨月比较明显，今天利率有上来一点。〞一大型票券商交易员说，〞因为买盘缩手， 利率也稍微反应一下。〞 今日30天短票的成交利率在0.39-0.41%，上日为0.39-0.40%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.391%，区间在0.34-0.42%， 成交33.75亿台币；前日加权平均利率在0.388%，区间在0.38-0.40%，成交66.87亿台币。 今日到期定存单金额为3,593亿台币；央行稍晚将公布今天定存单发行金额。 本周到期台湾央行定存单金额共1兆1,495.5亿台币，周四及周五到期金额各为2,879亿 和3,111.50亿。 拆款中心资料显示，周二修正后银行超额准备445亿台币，累计超额准备2,469亿 台币、加计前期1%的超额准备4,419亿台币。 **部分票券商微升RP利率** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员表示，今天投信公司续于RP市场抽资金，部分 票券商同步拉高月内与跨月利率，以留住资金。 但他们说，投信虽抽资金，银行端资金尚属充裕，资金调度上没有太大问题；利率则适 度反应资金状况，稍微调升。 〞今天很惨啊，投信走钱，利率稍微上来，效果还不错。〞一大型票券商交易员说。 证券商方面，交易员称，因今天到期央行定存单金额较大，市场资金虽然多缺不一，但 钱还不难找，利率大致上相当平稳。 不过，他们也说，因投信大多偏保守，且随耶诞节长假进入倒数，外商银行将放长假， 资金多多少少会受到影响，部分券商因而适度调高利率，但利率仍落在大区间内。 〞感觉今天有比较紧一点点，投信多缺不一，外商银行又只做到月中，银行资金开始变 紧了。〞一大型证券商交易说，〞今天我们的公债利率有稍微上来一点。〞 12月底前交割的债券：15日台湾电力将发行147亿台币无担保公司债、18日央行估发行4 00亿台币两年期定存单、20日法国东方汇理银行将发行7.82亿人民币宝岛债，及27日中国输 出入银行发行34亿台币金融债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持稳，10天期内公债RP利率主要在0.30 -0.31%；公司债RP利率在0.40-0.42%；跨年利率方面，公债RP利率主要在0.31-0.32%，公司 债在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率微升，极短天期利率仍在0.25-0.30%；公债RP月 内利率在0.29-30%，上日在0.28-0.30%，跨年利率区间与上日相同，在0.30-0.32%。公司债 方面，月内利率在0.32-0.33%，上日在0.28-0.33%；而跨年成交在0.32-0.35%，上日亦同。 (完) (审校 乔艳红)