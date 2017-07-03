台湾货币市场：月初资金调度弹性大增，提存期最后一日短率报价紊乱中走低

* 月初调度弹性大增，报价紊乱中短率下跌 * 短票利率走滑，但大银行尚未调整 * 债券附买回利率也稍跌 记者 高洁如 路透台北7月3日 - 台湾银行间拆款短率周一走滑。资金调度人员称，今日虽是提存期 最后一日，但月初资金调度弹性明显升高，报价紊乱中各短率皆有走跌，尤其是短钱泛滥。 资金调度人士说，一年前的364天期定存单今日到期，但新一期标售的定存单明日才交 割，因此今日排队等央行代收隔日资金的的队伍大排长龙。不过也有交易员称，虽是如此， 各方资金大致安排妥当，市场多余资金不算太过。 〞还OK啦，今天最后一天，大家积数都补好了。〞一位大型银行交易员说。 另外一位大型银行交易员表示，拆款市场给予银行同业和票券商的报价一同滑落，目前 市场给予票券商一周拆出利率约0.37%，给予银行同业一周约0.30%，未来是否走低还视资金 情势转换而定。 本地时间15:07 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.413 30.436 台湾加权股价指数<.TWII 10,412.79 10,395.07 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.191% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.280% 0.187-0.250% --一周拆款利率区间 0.188-0.380% 0.189-0.410% --两周拆款利率区间 0.350-0.390% 0.200-0.420% **短票利率走低** 短票方面，票券商交易员指出，今日市场资金虽多，但重量级大银行并未调低买票利率 ，仍维持在0.40%，不过新承做的短票大多因应短钱偏多的市况，利率走低。今日市场利率 略显纷乱。 展望7月提存期，交易人士认为，现金股利发放高峰期将扰乱货币市场资金分配 ，资金 流动加剧，若是外商银将分得的现金股利汇出，可能令台币资金更少。估计7月的30天自保 短票利率料主要在0.34-0.365%。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率成交在0.35-0.37%，少数大型银行仍成交在 0.40%；上日区间在0.40-0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.411%，区间在0.41-0.42%， 成交量为72.58亿台币；前日加权平均利率在0.401%，区间在0.32-0.49%，成交量为32.28亿 台币。 台湾央行周一存单到期2,885亿台币，发行金额待央行稍晚公布。 本周到期央行定存单共1兆3,789亿台币；本周余日到期分布情况为：周二797.50亿、周 三922亿、周四6,621.50亿和周五2,563.00亿。 拆款中心资料显示，修正后周五银行超额准备804亿台币，累计至周日超额准备 为1兆166亿台币、加计前期1%的超额准备1兆2,479亿台币。 **债券附买回利率走跌** 债券附买回(RP)市场方面，一位大型证券商表示，今日市场恢复至月初偏向宽松的资金 态势，利率走跌。不过资金倒也不若预期中宽裕，或许市场需要一些时间慢慢适应。 〞月初了紧缩因素消失，报价下调，不过也不算多很多钱。〞一位大型证券商交易员表 示。 他们表示，本周的资金情势可能会愈来愈宽松，主要还是过了提存期之后，不但资金宽 裕，银行过了期底之后，调度也能更灵活。 本周外币债发行情况为：周一西班牙对外银行发行30年美元零息债0.5亿美元；周三韩 国进出口银行五年美元债4.0亿美元。 今日证券商与金融机构成交债券利率稍有下滑；公债RP利率主要成交0.30-0.31%，上日 在0.30-0.33%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%，上日在0.40-0.43%。 大票券商方面与金融机构承作公债RP利率也略微走低，公债附买回利率主要在0.28-0.3 0%，公司债则在0.31-0.36%。(完) (审校 乔艳红)