FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 个月前
台湾货币市场：月初资金调度弹性大增，提存期最后一日短率报价紊乱中走低
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
7月中国外储续增 外储与外占料继续背离
中国财经
7月中国外储续增 外储与外占料继续背离
韩国警方搜查三星掌门人住宅管理办公室 寻挪用公款装修证据
时事要闻
韩国警方搜查三星掌门人住宅管理办公室 寻挪用公款装修证据
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月3日 / 早上7点22分 / 1 个月前

台湾货币市场：月初资金调度弹性大增，提存期最后一日短率报价紊乱中走低

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 月初调度弹性大增，报价紊乱中短率下跌
    * 短票利率走滑，但大银行尚未调整
    * 债券附买回利率也稍跌

     记者 高洁如
    路透台北7月3日 - 台湾银行间拆款短率周一走滑。资金调度人员称，今日虽是提存期
最后一日，但月初资金调度弹性明显升高，报价紊乱中各短率皆有走跌，尤其是短钱泛滥。
    
    资金调度人士说，一年前的364天期定存单今日到期，但新一期标售的定存单明日才交
割，因此今日排队等央行代收隔日资金的的队伍大排长龙。不过也有交易员称，虽是如此，
各方资金大致安排妥当，市场多余资金不算太过。
    
    〞还OK啦，今天最后一天，大家积数都补好了。〞一位大型银行交易员说。
    
    另外一位大型银行交易员表示，拆款市场给予银行同业和票券商的报价一同滑落，目前
市场给予票券商一周拆出利率约0.37%，给予银行同业一周约0.30%，未来是否走低还视资金
情势转换而定。
     
 本地时间15:07                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.413                    30.436    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,412.79                  10,395.07   
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.191%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.280%              0.187-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.188-0.380%              0.189-0.410%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.390%              0.200-0.420%
 
    **短票利率走低**
 
    短票方面，票券商交易员指出，今日市场资金虽多，但重量级大银行并未调低买票利率
，仍维持在0.40%，不过新承做的短票大多因应短钱偏多的市况，利率走低。今日市场利率
略显纷乱。
     
    展望7月提存期，交易人士认为，现金股利发放高峰期将扰乱货币市场资金分配 ，资金
流动加剧，若是外商银将分得的现金股利汇出，可能令台币资金更少。估计7月的30天自保
短票利率料主要在0.34-0.365%。    
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率成交在0.35-0.37%，少数大型银行仍成交在
0.40%；上日区间在0.40-0.42%。
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.411%，区间在0.41-0.42%，
成交量为72.58亿台币；前日加权平均利率在0.401%，区间在0.32-0.49%，成交量为32.28亿
台币。
    
    台湾央行周一存单到期2,885亿台币，发行金额待央行稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单共1兆3,789亿台币；本周余日到期分布情况为：周二797.50亿、周
三922亿、周四6,621.50亿和周五2,563.00亿。

    拆款中心资料显示，修正后周五银行超额准备804亿台币，累计至周日超额准备
为1兆166亿台币、加计前期1%的超额准备1兆2,479亿台币。    
     
        
    **债券附买回利率走跌**
    
    债券附买回(RP)市场方面，一位大型证券商表示，今日市场恢复至月初偏向宽松的资金
态势，利率走跌。不过资金倒也不若预期中宽裕，或许市场需要一些时间慢慢适应。
    
    〞月初了紧缩因素消失，报价下调，不过也不算多很多钱。〞一位大型证券商交易员表
示。
    
    他们表示，本周的资金情势可能会愈来愈宽松，主要还是过了提存期之后，不但资金宽
裕，银行过了期底之后，调度也能更灵活。
    　　  
    本周外币债发行情况为：周一西班牙对外银行发行30年美元零息债0.5亿美元；周三韩
国进出口银行五年美元债4.0亿美元。
  
    今日证券商与金融机构成交债券利率稍有下滑；公债RP利率主要成交0.30-0.31%，上日
在0.30-0.33%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%，上日在0.40-0.43%。 
    
    大票券商方面与金融机构承作公债RP利率也略微走低，公债附买回利率主要在0.28-0.3
0%，公司债则在0.31-0.36%。(完)   

 (审校 乔艳红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below