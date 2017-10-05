台湾货币市场：短率低位微幅下调，提存期初大行拆款利率开低

* 提存期初资金充沛，拆款短率微幅下调 * 一年期定存单交割令资金分配略有不均 * 月内短票利率低位下滑，RP高位下调 记者 董永年 路透台北10月5日 - 台湾银行间短率周四区间低位微幅下调。资调人员指出，进入提存期初，资金供应回 复充沛，一大行开出一周拆款利率至0.36%，使得区间低位向下调整。 不过，他们表示，今日因有1,700亿台币一年期定存单交割，且近期有外资汇出，市场资金分布略有不均 ，但也因需求有限，多以到期续作为主，整体仍属宽裕。 〞市场资金还好，没很松。〞一位拆入方银行资调人员说。 不过另一拆出方银行资调人员则称，由于季底没有拆出资金，因此今日拆款没生意可做，连续做的也没有 。 银行资调人士表示，今日市场资金分配稍有不均，有些与外商银行往来较密切的银行不敢负数操作，可能 与外资近期汇出使得保管行资金较不宽裕有关。 本地时间12:00 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.342 30.450 台湾加权股价指数<.TWII 10,519.57 10,469.35 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.184% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181% 0.183-0.200% --一周拆款利率区间 0.185-0.370% 0.183-0.330% --两周拆款利率区间 0.200-0.370% 0.190-0.380% **月内短票利率低位下滑** 短票方面，大型票券资调人士表示，提存期初月内短钱动能充沛，部分月内短票利率靠向0.34%。跨月则 仍以0.37%为主。 他们指出，今日大行开出的30天期买票利率在0.38%，由于季底靠大行帮忙度过关卡，因此买票利率虽然 较市场行情高一点，但仍会满足需求。 〞一周拆款利率下滑，这样跨月短票也有微幅下滑可能。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.34-0.37%；上日主要在0.35-0.37%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.373%，区间在0.35-0.40%，成交114.69亿台币 ；前日加权平均利率在0.366%，区间在0.35-0.39%，成交63.48亿台币。 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,888亿台 币。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)2,200.5亿台币，资金落点分别为：周五1,710亿。 拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备536亿台币，累计超额准备1兆2,847亿台币、加计前 期1%的超额准备1兆4,459亿台币。 **RP利率高位下调** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，中秋过后，利率回复月初应有水准，RP利率区间高位向 下调整。投信、寿险等客户以到期续作为主。 另一票券商交易员则表示，今日市场资金分布多缺不一，但整体供应无虞。双十假期后利率或有小幅下调 空间。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持稳，月内公债RP利率主要在0.30-0.31%，跨月报0.32% ；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月报0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率方面变化不大；一周内公债RP利率主要在0.28-0.33%；公司债方面 ，一周内RP利率主要区间在0.28-0.35%。(完) (审校 高洁如)