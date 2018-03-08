台湾货币市场：短率依旧持稳区间，旬初资金普遍宽裕银行买票意愿偏高

* 短率依旧持稳区间 * 旬初资金情势稳中带松 * 银行间买票意愿偏高 * 短票/RP利率大致持平 记者 詹静宜 路透台北3月8日 - 台湾银行间短率周四持平上日区间。资金调度人士表示，旬初资金 情势普遍宽裕，短率维持在既有区间不变，且银行间青睐负数操作带动买票意愿偏高，使跨 季短票交投比重逐渐增加、利率也表现持稳。 他们指出，以目前市场宽松的程度看来，没有感觉外资汇出效应，只是稍有感受外银资 金分配不均，至于央行则持续积极冲销银行间隔夜拆款过剩资金，致周三连续第三日超额准 备为负数。 〞最近央行冲销的蛮认真的，如果外资真的汇出很多，央行这么认真冲销吗。〞一位大 型银行资调人员说。 台湾央行预告周五(9日)将发行的7天期定期存单，利率维持于0.20%。周三则为改善清 明假期后央行存单到期金额偏高情形，改为发行8天和9天期，利率均为0.20%，同时也发行1 4天期定存单，利率维持在0.23%不变。 据央行统计，2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币，较去年最高 发行额增加1,297亿台币，或年增5.53%。而至周三(7日)止，通货发行余额降至2兆2,471余 亿台币，即新春开市以来通货已回笼2,272亿台币。 本地时间15:00 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.258 29.254 台湾加权股价指数<.TWII 10,823.24 10,745.32 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.280% 0.176-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.390% 0.176-0.390% --两周拆款利率区间 0.270-0.390% 0.230-0.390% **下半周票量增温** 短票部分，大型票券商交易员称，下半周短票量能增温，但银行间买盘持续热络，短票 消化得相当顺畅，利率也持平在原有区间，跨季交投比重逐渐提高。 他们指出，为引导资金落点避开季底因素影响，目前票券商资金调度倾向以短票为主、 拆款为辅，因为银行端普遍接受跨季跃过清明假期的短票，利率也大多合理落在0.39-0.40% 。 〞明天部分的票已提前框完。〞一大型票券商交易员说。 今日大型票券商第一季内短票主要成交在0.37-0.38%，跨季天期短票利率则主要在0.39 -0.41%，较长天期至60天期短票利率则落在0.41-0.42%；利率皆大致持稳上日区间。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.404%，区间在0.38-0.41%， 成交78.05亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.396%，区间在0.38-0.41%，成 交40.98亿台币。 在60天短票方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.407%，区间在0.39-0.42%， 成交78.02亿台币；前日自保60天短票成交加权平均利率在0.401%，区间在0.31-0.42%，成 交68.31亿台币。 今日到期央行定存单到期2,875.5亿台币，发行金额待稍晚公布。周五定存单到期2,290 .5亿台币。 拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备负85亿台币，累计超额准备963亿 台币、加计前期1%的超额准备2,191亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，尽管今日交割台北富邦银行1.95亿美元 债及法国外贸银行2.20亿美元债，但月初资金偏松，资金调度仍旧顺畅，RP利率也续处低档 水准。 他们指出，近日资金缺口小，成交以到期续作为主，RP利率较难跳脱现有区间，距离月 底仍有时日，跨季交投仍为少数，后续留意20年新债交割250亿台币对资金需求的影响。 “就平平的，没什么缺口。”一位大型证券交易员说。 台湾央行稍早表示，财政部委托标售的20年公债107/3期得标利率在1.485 %，低于市场预期，将在下周二(13日)发行；得标比重方面，银行业得标比重42.01%、证券 业17.99%、票券业0%、保险业40.00%。 今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平于上日水准，公债10天期内利率主要成 交在0.30-0.31%、跨季落在0.31-0.32%；公司债RP利率成交在0.40-0.41%、跨季则在0.41-0 .42%。 今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准；公债RP月内利率主 要成交在0.28-0.31%，跨季利率则在0.30-0.31%，皆持平上日；公司债方面，月内利率主要 成交在0.28-0.33%，跨季则在0.31-0.33%，与上日变化不大。(完) (审校 杨淑祯)