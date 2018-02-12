台湾货币市场：短率勉力持稳，部分外商银反手拆入市况稍紧

* 银行间短率大致持稳 * 台股先前大跌，外汇走钱令外商银出现资金缺口 * 短票大致维稳 * RP利率亦勉力平稳 记者 高洁如 路透台北2月12日 - 台湾银行间短率周一大致勉力持稳。资金调度人士称，台股近期连 日崩跌，外资汇出，今日部分外商走钱，在市场由拆出转为拆入，令资金趋紧。不过经过调 节，短率尚能维稳。 他们表示，外汇款波动大，今日台币资金情势相对偏紧。部分银行表示，对今日情况将 先观望，因不太确定外商银缺钱的情况会持续多久。 〞明天可能还是有点行情，后天交易可能就少了。〞一位小型商银交易员说。 她也表示，今日部分外商银虽资金较少，但不至于借不到钱，短率尚能够维稳。 另一家大型票券商交易员则认为，外汇走钱令传统本地的大型汇银资金短少。至于外商 银的部分则因部分资金已汇走，台币资金池中资金不若先前多，在货市中投放金额相对有限 。 台股上周连日崩跌，已跌至年线附近，统计上周五外资在台股卖超187.46亿台币， 连 六个交易日卖超共计839.44亿台币。 根据央行最新统计，至周五通货发行数达2兆3,956.3余亿台币，银行间从1月15日起开 始向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约3,327亿台币。 本地时间 11:34 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.315 29.407 台湾加权股价指数<.TWII 10,461.59 10,371.72 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.176% 0.178-0.280% --一周拆款利率区间 0.176-0.210% 0.178-0.360% --两周拆款利率区间 0.180-0.410% 0.190-0.410% **短票大致维稳** 短票部分，一位大型票券商交易员指出，今日已是农历年前资金调度的倒数第三日，不 过因提前准备下，资金缺口已非常小。因此，即便银行间资金偏少，无碍平稳市况。 另外一位大型票券商交易主管则认为，银行间资金的确比起上周五还更少，但倒也还好 ，因为落点不大，仅剩微调部位，利率稍高也还能接受。 〞这三天落点本来就很少了，接下来更是一天比一天少，〞前述大型票券商交易员说。 今日跨农历年短票主要落在0.40-0.41%，上日在0.40-0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.408%，区间在0.39-0.42%， 成交214.6亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.405%，区间在0.38-0.42%，成 交154.37亿台币。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.406%，区间在0.32-0.44%，成交金额164. 35亿台币；前日成交加权平均利率在0.403%，区间在0.36-0.44%，成交金额68.89亿台币。 台湾央行周一定存单到期1,455.5亿台币；发行金额待午后公布。周二及周三则分别到 期3,488.5亿、3,439亿台币。 拆款中心资料显示，修正后周五银行超额准备290亿台币，至周日累计超额准备2 ,956亿台币、加计前期1%的超额准备5,525亿台币。 **RP利率大致维稳** 债券附买回(RP)市场方面，有交易员提到，资金情况不佳，部分投信提前解约以取得现 金。也有交易员表示，提前解约虽没有，但的确有不少客人到期不续做。整体而言，今日市 场资金明显少于上周。 也有交易员认为，银行的资金明显较上周五少，不过倒也还好，只要多找一下，都能询 到足够的资金。只不过就是其利率会略高于投信。 债市买卖断交易与证券市场相同，周一是年前最后一天交易日封关。债市附买回则交易 至最晚周三，但有不少交易商自行提前封关。 〞还是要小心，我们明天是最后一天（资金调度），千万不能翻船，〞大型证券商交易 员说。 此外，今日亦有多笔国际债交割，总计14.9亿美元、合约438亿台币。交割的国际债分 别是Comcast Corporation拟发行8.0亿美元债；地可银行拟发行2.5亿美元债。星 展银行拟发行0.5亿美元债；瑞银伦敦分行拟发行1.90亿美元债；玉山银 行发行无担保美元计价无到期日非累积次顺位金融债券2亿美元；财政部发行〞财107-4期〞 国库券，数额350亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券利率大致不变，公债RP农历年前利率在0.31-0.32%；跨 农历年利率主要在0.32-0.33%；另公司债RP农历年前利率亦同在0.40-0.41%，跨农历年0.42 %。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率区间低位略微上移，大致维稳；极短天期利率在 0.25-0.30%，跨农历年公债RP在0.30-0.33%，两者皆同上日；跨农历年公司债RP在0.31-0.3 6%，上日在0.30-0.36%。(完) (审校 杨淑祯)