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台湾货币市场：短率回落区间低位，新提存期年内短钱充裕
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2017年12月4日 / 凌晨3点49分 / 1 天前

台湾货币市场：短率回落区间低位，新提存期年内短钱充裕

3 分钟阅读

    * 新提存期展开，拆款利率回落平日水准
    * 票券商缺口不大，希望多取得跨年资金
    * 跨年短票与公司债RP需求有限

     记者 董永年
    路透台北12月4日 - 台湾银行间短率周一回落区间低位。资金调度人士表示，随着新提存期展开，各家银行纷纷将拆款利率回归平日水准，对票券商一周拆款利率除龙头银行在0.37%外，其余皆回调至0.36%附近。
    
    他们指出，12月提存期若排除跨年资金，其余都好谈。不过今日票券商缺口不大，拆款需求相对少；银行端也多以到期续作为主，新资金需求平平。
    
    〞钱蛮多的，票券商没来找。〞一位银行交易员说。
    
    一大型票券商交易员则称，今早一开门就有不少月内资金上门兜售，不过还是希望能拿跨年的钱，因此拆款的额度有限。
    
    另一大型银行资调人员指出，虽然近日外资有汇出需求，但感觉外商银行仍有余裕。至于是否有多到需要央行冲销，要观察这两天下午排队的状况。  
    
 本地时间11:43                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.027                     30.028        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII         10,634.41                  10,600.37       
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.200%              0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.370%              0.181-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.250-0.370%              0.300-0.370%
        
    **跨年短票优先卖**
    
    短票方面，一大型票券商交易员表示，今日资金缺口相对小，因此希望优先卖跨年短票，虽然银行的态度偏保守，但略高的利率，还是可以吸引些许买盘。
    
    一大型票券商交易员称，由于短钱充沛，又希望银行能买跨年短票，因此年内利率开在0.35-0.37%，跨年利率则以0.39-0.40%为主，希望跨年短票能多成交些。 
    
    〞目前跨年短票落点在1月2日至4日，卖这利率有点贵，但还是能卖就卖。〞该交易员说。     
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.370%，区间在0.35-0.369%，成交47.81亿台币；前日加权平均利率在0.370%，区间在0.37-0.46%，成交58.41亿台币。上日跨年短票主要成交在60天期，成交加权平均利率在0.389%，区间在0.37-0.40%，成交129.68亿台币
    
    台湾央行周一定存单到期共1,723亿台币；稍晚央行将公布今日定存单发行金额。
    
    本周到期央行定存单金额共2兆2,337.3亿台币；余日分别是周二4,259亿、周三4,387.5亿、周四8,241.8亿和周五3,726亿。
    
    拆款中心资料显示，修正后上周五银行超额准备740亿台币，累计至周日超额准备1兆1,727亿台币、加计前期1%的超额准备1兆3,092亿台币。
    
            
    **RP利率大致稳定**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日资金稳中偏松，但也不是普遍多钱，仍持续与客户沟通，希望将续做的利率回调至平日水准。    
    
    〞区间仍有点宽，我们在努力压。〞一大型证券商交易员说。
    
    另一大型证券商交易员则称，要开始为取得跨年资金努力，公司债RP利率若是年内开在0.40%，如果跨年可到0.42%，目前已有少数客户愿意承做跨年RP。     
    
    今日有台北富邦银行发行1亿美元债。本周交割因子还有：周二瑞银伦敦分行将发行1.7亿美元债券、周三HSBC法国分行将发行0.9亿美元债、周五Nomura International Funding将发行1.7亿美元债，以及财政部二次增额发行10年期106甲9期公债，暂定金额250亿台币。     
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持稳，10天期内公债RP利率主要在0.30-0.32%；公司债RP利率则在0.40-0.42%，跨月则在0.42%。 

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率不变，极短天期利率在0.25-0.30%；跨月公债RP利率区间在0.26-0.31%；跨月公司债RP利率主要成交在0.27-0.32%。(完)

 (审校 张喜良)

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