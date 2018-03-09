台湾货币市场：短率大致持平，下周留意交割变数较多对资金情势的影响

* 短率大致持平 * 下周留意交割变数较多 * 短票/RP利率仍维持不变 记者 詹静宜 路透台北3月9日 - 台湾银行间短率周五大致持平。资金调度人士表示，周五国库借款2 20亿台币对提存期初宽松的资金情势影响有限，需求依旧疲软，使拆款成交以到期续作为主 ，短率也持稳既有区间。 展望下周，他们指出，尽管下周仍有国库借款500亿台币及20年新债发行250亿台币，但 下周也有801余亿台币公债还本付息，两股力道相抵料对下周整体资金池变化不大，下周转 趋关注14.42亿美元债及暂定400亿台币的两年期定存单等交割变数。 〞今天钱还是很好调，下周要留意一下交割变数。〞一位民营银行资调人员说。 他们并称，一大行今日续以0.39%的利率与票券商承作两周拆款，另一大行则对票券商 分别开出0.39%、0.40%的利率承作一周、两周拆款，但交投较显淡净，有大行预告下周将在 考量资金水位及交割变数后，不排除提前开放承作跨季拆款，惟利率未定。 另有大型票券资调人士提及，为尽量避开季底紧缩变数，目前资金调度续以卖票为主、 拆款为辅，银行端多可接受跨季短票，至于下周承作两周拆款将落点季底最后一周，将改承 作一周或较短天期拆款，以避开资金落点季底。 据央行统计，2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币，较去年最高 发行额增加1,297亿台币，或年增5.53%。而至周四(8日)止，通货发行余额降至2兆2,359余 亿台币，即新春开市以来通货已回笼2,384亿台币。 本地时间14:57 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.298 29.261 台湾加权股价指数<.TWII 10,864.82 10,823.24 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.260% 0.180-0.280% --一周拆款利率区间 0.185-0.390% 0.180-0.390% --两周拆款利率区间 0.230-0.390% 0.270-0.390% **周五票量例行性偏多** 短票部分，大型票券商交易员称，周五发票量例行性偏多，但银行间买盘热度仍在，短 票利率持平原有区间不变，跨季交投比重也渐提高。 他们指出，受惠于银行端普遍接受承作跨季短票，先行避开落点季底，下周银行间买票 意愿料续偏高，待银行季底资金情势明朗，再转作跨季拆款缓解季底紧缩变数的影响。 〞票券销售还是维持热度，这是趋势。〞一大型票券商交易员说。 今日大型票券商第一季内短票主要成交在0.37-0.38%，跨季天期短票利率则主要在0.39 -0.41%；利率皆同于上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.401%，区间在0.38-0.41%， 成交116.71亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.404%，区间在0.38-0.41%，成 交78.05亿台币。 在60天短票方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.406%，区间在0.385-0.41% ，成交85.39亿台币；前日自保60天短票成交加权平均利率在0.407%，区间在0.39-0.42%， 成交78.02亿台币。 今日到期央行定存单到期2,290.5亿台币，发行金额待稍晚公布。 拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备121亿台币，累计超额准备1,088亿 台币、加计前期1%的超额准备2,316亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日投信端、寿险端资金略显分配不均 ，但银行端资金仍偏充裕，市场资金调度顺畅，令RP利率维持不变。 他们指出，目前券商间资金缺口偏小，RP交投多为到期续作，下周则须留意大额债券交 割变数对资金情势的影响。 “下周外币债交割多，要看一下寿险的态度。”一位大型证券交易员说。 下周主要债券交割变数包括周一墨西哥国家电力公司发行7.27亿美元债；周二交割20年 新债250亿台币、KEB Hana Bank发行4.25亿美元债及美国银行发行2.70亿美元债；周三央行 发行两年期定存单金额暂定400亿台币以及周五日商瑞穗证券发行0.20亿美元债、韩国进出 口银行拟发行15亿人民币债。 至于下周主要公司债还本包括周一台塑石化公司债还本40亿台币、永丰银金融债还本10 亿台币、彰银金融债还本22亿台币及法国兴业银行人民币债还本10亿；周四则有联电公司债 还本75亿台币，周五也有韩国HANA BANK人民币债还本5.5亿。 今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平于上日水准，公债10天期内利率主要成 交在0.30-0.31%、跨季落在0.31-0.32%；公司债RP利率成交在0.40-0.41%、跨季则在0.41-0 .42%。 今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准；公债RP月内利率主 要成交在0.28-0.31%，跨季利率则在0.30-0.31%，皆持平上日；公司债方面，月内利率主要 成交在0.28-0.33%，跨季则在0.31-0.33%，与上日变化不大。(完) (审校 林高丽)