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March 9, 2018 / 7:17 AM / a day ago

台湾货币市场：短率大致持平，下周留意交割变数较多对资金情势的影响

3 分钟阅读

    * 短率大致持平
    * 下周留意交割变数较多
    * 短票/RP利率仍维持不变

     记者 詹静宜
    路透台北3月9日 - 台湾银行间短率周五大致持平。资金调度人士表示，周五国库借款2
20亿台币对提存期初宽松的资金情势影响有限，需求依旧疲软，使拆款成交以到期续作为主
，短率也持稳既有区间。
   
    展望下周，他们指出，尽管下周仍有国库借款500亿台币及20年新债发行250亿台币，但
下周也有801余亿台币公债还本付息，两股力道相抵料对下周整体资金池变化不大，下周转
趋关注14.42亿美元债及暂定400亿台币的两年期定存单等交割变数。
    
    〞今天钱还是很好调，下周要留意一下交割变数。〞一位民营银行资调人员说。 
    
    他们并称，一大行今日续以0.39%的利率与票券商承作两周拆款，另一大行则对票券商
分别开出0.39%、0.40%的利率承作一周、两周拆款，但交投较显淡净，有大行预告下周将在
考量资金水位及交割变数后，不排除提前开放承作跨季拆款，惟利率未定。
    
    另有大型票券资调人士提及，为尽量避开季底紧缩变数，目前资金调度续以卖票为主、
拆款为辅，银行端多可接受跨季短票，至于下周承作两周拆款将落点季底最后一周，将改承
作一周或较短天期拆款，以避开资金落点季底。
    
    据央行统计，2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币，较去年最高
发行额增加1,297亿台币，或年增5.53%。而至周四(8日)止，通货发行余额降至2兆2,359余
亿台币，即新春开市以来通货已回笼2,384亿台币。
    
 本地时间14:57                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        29.298                    29.261
 台湾加权股价指数<.TWII         10,864.82                  10,823.24   
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.181-0.260%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.390%               0.180-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.390%               0.270-0.390%
   
    **周五票量例行性偏多**
    
    短票部分，大型票券商交易员称，周五发票量例行性偏多，但银行间买盘热度仍在，短
票利率持平原有区间不变，跨季交投比重也渐提高。
     
    他们指出，受惠于银行端普遍接受承作跨季短票，先行避开落点季底，下周银行间买票
意愿料续偏高，待银行季底资金情势明朗，再转作跨季拆款缓解季底紧缩变数的影响。
    
    〞票券销售还是维持热度，这是趋势。〞一大型票券商交易员说。
     
    今日大型票券商第一季内短票主要成交在0.37-0.38%，跨季天期短票利率则主要在0.39
-0.41%；利率皆同于上日。

    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.401%，区间在0.38-0.41%，
成交116.71亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.404%，区间在0.38-0.41%，成
交78.05亿台币。
    
    在60天短票方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.406%，区间在0.385-0.41%
，成交85.39亿台币；前日自保60天短票成交加权平均利率在0.407%，区间在0.39-0.42%，
成交78.02亿台币。
    
    今日到期央行定存单到期2,290.5亿台币，发行金额待稍晚公布。
    
    拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备121亿台币，累计超额准备1,088亿
台币、加计前期1%的超额准备2,316亿台币。  
    
                               
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日投信端、寿险端资金略显分配不均
，但银行端资金仍偏充裕，市场资金调度顺畅，令RP利率维持不变。
    
    他们指出，目前券商间资金缺口偏小，RP交投多为到期续作，下周则须留意大额债券交
割变数对资金情势的影响。
    
   “下周外币债交割多，要看一下寿险的态度。”一位大型证券交易员说。
    
    下周主要债券交割变数包括周一墨西哥国家电力公司发行7.27亿美元债；周二交割20年
新债250亿台币、KEB Hana Bank发行4.25亿美元债及美国银行发行2.70亿美元债；周三央行
发行两年期定存单金额暂定400亿台币以及周五日商瑞穗证券发行0.20亿美元债、韩国进出
口银行拟发行15亿人民币债。

    至于下周主要公司债还本包括周一台塑石化公司债还本40亿台币、永丰银金融债还本10
亿台币、彰银金融债还本22亿台币及法国兴业银行人民币债还本10亿；周四则有联电公司债
还本75亿台币，周五也有韩国HANA BANK人民币债还本5.5亿。
    
    今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平于上日水准，公债10天期内利率主要成
交在0.30-0.31%、跨季落在0.31-0.32%；公司债RP利率成交在0.40-0.41%、跨季则在0.41-0
.42%。   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准；公债RP月内利率主
要成交在0.28-0.31%，跨季利率则在0.30-0.31%，皆持平上日；公司债方面，月内利率主要
成交在0.28-0.33%，跨季则在0.31-0.33%，与上日变化不大。(完)

 (审校 林高丽)
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