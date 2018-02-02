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February 2, 2018 / 3:26 AM / a day ago

台湾货币市场：短率大致持平，提存期底市况平稳

3 分钟阅读

    * 提存期底市况平稳，短率维持不变
    * 下周年关前料保守，但利率不致波动
    * 短票与RP利率稳在既有水准不变

     记者 董永年
    路透台北2月2日 - 台湾银行间短率周五大致平稳。资金调度人士表示，今日是提存期
底，银行普遍已将积数调整妥当，市况相对淡静，拆款利率则稳在既有水准。
    
    对于下周的看法，他们指出，虽然有年关前企业发放年终奖金、民众兑换新钞等需求，
但因农历春节尚未接近月底，银行有充分时间可以调整积数，纵然心态会偏向保守，但预料
市况不会紧俏。
    
    〞就钱多啊，期底大家都调好了。〞一位大型银行资调人士称。
    
    另一位大型银行资调人士也表示，今日拆款市场很安静，顶多到了下午有些积数尚未调
整好的金融机构会有调度需求，除此之外，不会有新的需求出现。
    
    一位大型票券商交易员指出，最近几天都出现多钱的状况，不但没有拆入，反而有拆出
隔夜资金。下周进入新提存期，银行因应年关前的资金需求会偏向保守，但除非分布不均情
形明显，否则短率不会有跳动的机会。   
    
    根据央行最新统计，至周四通货发行数已提高至2兆2,378亿台币，银行间从15日起开始
向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约1,749亿台币。     
       
 本地时间11:20                     今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       29.225                      29.207        
                                                                 
 台湾加权股价指数               11,131.53                   11,160.25       
                                                                 
 隔夜银行间拆款加权平均             0.182%                    0.187%
 利率                                                 
                                                      
   --隔夜拆款利率区间            0.181-0.185%              0.180-0.260%
   --一周拆款利率区间            0.270-0.360%              0.186-0.370%
   --两周拆款利率区间            0.300-0.370%              0.200-0.370%
   
    
    **发票量增加**
    
    短票方面，大型票券商交易员表示，今日发票量例行性增加，但市场资金宽裕无碍调度
。为了引导客户将落点跨到3月，有的票券商将月内短票利率略为调降。
    
    对于下周，他们指出，由于企业将大量发放奖金，民间法人的资金移动可能会让银行偏
向保守，若是供需之间出现变化导致分布不均，短票利率或许有走高机会。
    
    〞今天票量大，但资金稳稳的。〞一位大型票券商交易员说。     
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36%，成交少；跨农历年短票则主要落在0.40-
0.42%。
 
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.408%，区间在0.380-0.420%
，成交66.0亿台币；前日加权平均利率在0.400%，区间在0.300-0.510%，成交49.13亿台币
。

    在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.407%，区间在0.380-0.420%，成交金额43
.31亿台币；前日成交加权平均利率在0.412%，区间在0.310-0.430%，成交金额36.35亿台币
。    
    
    台湾央行周五定存单到期3,233.3亿台币，发行金额待稍晚公布。
    
    拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备13亿台币，累计超额准备1兆3,734
亿台币、加计前期1%的超额准备1兆5,194亿台币。 
       
          
    **RP利率稳定**

    债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，月初资金宽松，投信、银行与寿险业普
遍多钱，找券需求增加。
    
    下周时序接近年关，证券商交易员称，由于央行将维持市况稳定，在银行端资金宽裕下
，RP利率将不致走升，预料仍将持稳在既有区间。    
    
    〞钱很多，但有年关因素，短率也下不去。〞一位大型证券商交易员说。
    
    今日有加拿大国家银行发行1.4亿美元债、星展银行发行2.5亿美元债。
    
    下周主要债券交割因子有：周一摩根士丹利发行1.00亿美元债、周二杜拜国民银
行发行2.85亿美元债、摩根大通发行3.9亿美元债、周三加拿大皇家银行(
伦敦)发行两档共计3.0亿美元债、法国东方汇理银行发行2.55亿美元债、周四财政部发行10
7/2期公债，金额暂订250亿台币、周五三井住友银行发行2.65亿美元债、花旗集团发
行4.45亿美元债。（国际板债券交割请参考资金一览表）      
 
    今日证券商与金融机构成交债券利率也大致持平上日，公债RP农历年前利率在0.31-0.3
2%。至于跨农历年成交则靠向0.33%；而公司债RP农历年前利率则在0.41-0.42%，至于跨农
历年成交在0.42-0.43%。   
    
    今日有大型票券商将与金融机构承作的跨年RP利率下调，极短天期利率在0.25-0.26%；
公债RP农历年前0.30%，跨农历年在0.31-0.32%；公司债农历年前利率0.31%；跨农历年在0.
33%。(完) 

 (审校 乔艳红)
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