台湾货币市场：短率大致持稳，外资仍汇入但审慎因应现金股利发放

* 提存期初资金宽裕，短钱供应无虞 * 虽有现金股利发放，外资仍偏向汇入 * 长天期短票成交量增，RP利率平稳 记者 董永年 路透台北8月7日 - 台湾银行间拆款短率周一大致持稳。资调人员表示，提存期初市场资金宽裕，短钱供 应无虞，惟考量本周仍有大额现金股利发放，也不至于负数操作过度积极，平稳为优先考量。 他们指出，本周上市公司要发放1,783.2亿台币的现金股利，影响较大者为周四鸿海的779.8亿 台币。但因先前外资汇出动作并不明显，且今日台币兑美元虽面对美元指数反弹压力，但早盘仍逆势 升值、外资也汇入，预料市场资金仍偏将宽裕，但仍需谨慎观察。 〞资金就跟外头的天气一样热，短钱很多。〞一位票券商交易员说。 一大型银行资调人士则称，由于前一提存期底即因银行间资金过剩令短率停留低位，因此进入新提存期， 拆款利率在微幅调整后料持平，下调的空间将有限。 另一大型银行交易员也指出，虽然还是有去化资金的压力，但并没有特别压低利率拆出的打算。除非有更 多外资汇入，提供便宜的资金，否则短率应该变动有限。 台币兑美元周一早盘续呈升值走势。交易员指出，在台股攻高及外资大举汇入带动下，台币早盘 持续走升，且一度升破30.200大关；短线观察重点在外资和出口商抛汇力道的强弱。 本周大额现金股利发放的上市公司包括:周三台塑、元大金及宝成分别发 放292.82亿台币、53.66亿台币及44.2亿台币；周四鸿海及联电将分别发放779.8亿台币、61.12亿台 币；周五南亚、中信金各分别发放356.9亿台币、194.7亿台币。 本地时间11:47 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.208 30.220 台湾加权股价指数<.TWII 10,585.26 10,506.56 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176% 0.179-0.280% --一周拆款利率区间 0.200-0.360% 0.179-0.360% --两周拆款利率区间 0.320-0.370% 0.290-0.370% **跨月短票需求增** 短票方面，大型票券商交易员表示，提存期初市场资金宽裕，虽然8月仍有不少上市公司发放现金股利， 但银行眼见外资在7月的动作不大，也较愿意放心买跨月短票。 他们指出，目前月内短钱充斥，落点在月内的短票供不应求。就票券商而言，由于60天短票的利率仅较一 或两周拆款利率稍高一点，且银行也愿意建立一些天期较长的部位，使得上周五60天期短票成交金额增加。 〝银行有比较大胆，敢买跨月票。〞一位大型票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%，大致同于上日；月内短票则成交在0. 34-0.35%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.364%，区间在0.34-0.40%，成交量为152.91亿 台币；前日加权平均利率在0.358%，区间在0.34-0.40%，成交量为137.32亿台币。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.372%，利率区间在0.36-0.42%，成交量为89.36亿台币；前日 加权平均利率在0.372%，利率区间在0.35-0.39%，成交量为53.86亿。 今日央行到期定存单金额3,956亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周央行存单到期金额共1兆743.50亿台币，本周余日落点分别为：周二2,050亿、周三1,218.50亿、周四 1,519.5亿和周五1,999.50亿。 拆款中心资料显示，修正后周五银行超额准备190亿台币，累计至周日超额准备569亿台币、加计前 期1%的超额准备1,528亿台币。 **RP利率未变** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，今日投信客户普遍多钱，也还没听闻寿险端因应国际债券交 割有走钱需求，整体市况相对平稳。 另一票券商交易员则称，今日资金相对宽裕，有尝试要将利率引导向下，是有零星成交，但多数仍维持平 稳不变。 本周台币债券交割因素包括周二交割鸿海90亿公司债、周四正新发行70亿公司债、周五裕融发 行23.5亿公司债。至于下周台币公司债还本并不多，仅61亿台币。 外币债交割则有周四花旗集团发行两档30年期零息美元债共3.81亿美元及高盛集团发行30年期零息 美元债2.4亿美元。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持于上日水准，公债RP利率主要成交在0.31-0.32%；公司 债RP利率主要区间月内在0.40%，跨月则落在0.41-0.42%。 大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率与上日相仿，短天期在0.22-0.23%；一周天期以上公债 附买回利率在0.26-0.33%，因天期长短而利率各有不同；一周以上公司债主要成交在0.28-0.30%，一个月天期 则在0.31-0.33%。(完) (审校 林高丽)