台湾货币市场：短率大致持稳，央行减少冲销力道令短钱充斥

* 央行减少冲销力道短钱充斥，但银行心态保守 * 下周有400亿台币国库借款及700亿国库券交割 * 寿险业买票需求升温，债券交割无碍RP利率 记者 董永年 路透台北1月26日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人士表示，在央行刻意减 少隔夜冲销力道下，市场短钱充斥，不过由于提存期结束前，将有400亿台币国库借款以及7 00亿国库券交割，庞大资金需求令市场心态保守以对。 他们指出，下周末适逢尾牙，多数企业有发放年终奖金需求，正好又是本提存期最后交 易日，均使得银行操作偏向审慎，宁愿将资金堆在帐上，以备不时之需。 〞央行有减少冲销力道，短钱很多，但大家不敢大意。〞一位大型银行资调人士说。 不过由于主要票券商普遍不缺资金，银行资调人士也表示，今日拆入需求平平，除了少 数银行与小型票券商有新增外，多以到期续做为主。 大型票券商交易员认为，由于下周五是尾牙，届时短票发行量可能会增加，或许短率会 有所波动。不过由于龙头银行仍正常供应资金，因此不需担忧调度问题。 根据央行最新统计，至上日通货发行数已提高至2兆1,531亿台币，银行间从15日起开始 向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约902亿台币。 本地时间11:25 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.084 29.430 台湾加权股价指数<.TWII 11,120.16 11,150.85 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.184% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.184% 0.180-0.280% --一周拆款利率区间 0.185-0.380% 0.182-0.370% --两周拆款利率区间 0.330-0.400% 0.250-0.390% **寿险买票需求增** 短票方面，大型票券商交易员表示，今日虽是周五，但发票量并未增加，且此前因应国 际债交割的寿险业也有买票需求，缺口很快就补平。 展望下周，他们认为，目前看来资金缺口都不大，但毕竟下周五是尾牙，难保企业有新 发行短票需求，因此还是要审慎因应。 〞寿险资金有出来，可能有新增保费收入吧。〞一位大型票券商交易员说。 今日农历年前自保短票成交利率主要在0.38-0.39%；跨农历年短票则主要落在0.41-0.4 2%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.385%，区间在0.310-0.420% ，成交51.59亿台币；前日加权平均利率在0.411%，区间在0.390-0.420%，成交27.76亿。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.420%，区间在0.400-0.430%，成交金额88 .30亿台币；前日成交加权平均利率在0.409%，区间在0.390-0.420%，成交金额36.97亿。 今日央行定存单到期金额为1,856亿台币，央行稍晚将公布定存单发行金额。 拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备1,051亿台币，累计超额准备8,401 亿台币、加计前期1%的超额准备9,861亿台币。 **债券交割无碍资金供应** 债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，今日虽续有美元债交割，但整体资金供 应充裕，寿险与投信并未大举走钱，利率维持既有水准不变。 展望下周，他们指出，国际债券交割仍是最大影响变数，再加上邻近月底，利率往区间 高位靠拢料不可免。 〞有几家投信问要不要收钱，感觉月底虽近但还不紧。〞一位证券商交易员说。 另一证券商交易员则称，相较过往，今年年底的资金状况改善很多，但也会随客户的需 求而适时微调利率，因此会逐渐往区间高位靠拢。 今日有日本三菱东京日联银行发行1.5亿美元债、法国外贸银行发行6亿美元债。 下周主要债券交割因子有周一德意志银行新加坡分行发行5.0亿美元债、周二发行273天 期国库券350亿台币、周三西班牙对外银行发行两档美元债共计1.5亿、周四友利 银行发行3亿美元债、Aroundtown SA.发行1.5亿美元债、周五加拿大国家银行NA.TO发行1.4 亿美元债、星展银行发行2.5亿美元债。（国际板债券交割请参考资金一览表） 今日证券商与金融机构成交债券利率持稳于上日水准，公债RP月内利率主要在0.31-0.3 2%，跨月则在0.32-0.33%。至于跨农历年成交则靠向0.33%；而公司债RP利率主要成交在0.4 0-0.41%，跨月则在0.41-0.42%，至于跨农历年成交在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致持稳，极短天期利率在0.25-0.26%；公债RP 月内利率主要在0.26-0.30%，农历年前0.31%，跨农历年在0.33%；公司债月内利率主要成交 在0.25-0.30%，农历年前0.33%，跨农历年在0.35%。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)