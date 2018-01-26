FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中美关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#加密货币
#狗年展望
#图片精选
#亚洲
January 26, 2018 / 3:40 AM / in 3 days

台湾货币市场：短率大致持稳，央行减少冲销力道令短钱充斥

3 分钟阅读

    * 央行减少冲销力道短钱充斥，但银行心态保守
    * 下周有400亿台币国库借款及700亿国库券交割
    * 寿险业买票需求升温，债券交割无碍RP利率

     记者 董永年
    路透台北1月26日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人士表示，在央行刻意减
少隔夜冲销力道下，市场短钱充斥，不过由于提存期结束前，将有400亿台币国库借款以及7
00亿国库券交割，庞大资金需求令市场心态保守以对。
    
    他们指出，下周末适逢尾牙，多数企业有发放年终奖金需求，正好又是本提存期最后交
易日，均使得银行操作偏向审慎，宁愿将资金堆在帐上，以备不时之需。
    
    〞央行有减少冲销力道，短钱很多，但大家不敢大意。〞一位大型银行资调人士说。
    
    不过由于主要票券商普遍不缺资金，银行资调人士也表示，今日拆入需求平平，除了少
数银行与小型票券商有新增外，多以到期续做为主。
    
    大型票券商交易员认为，由于下周五是尾牙，届时短票发行量可能会增加，或许短率会
有所波动。不过由于龙头银行仍正常供应资金，因此不需担忧调度问题。
    
    根据央行最新统计，至上日通货发行数已提高至2兆1,531亿台币，银行间从15日起开始
向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约902亿台币。    
        
 本地时间11:25                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       29.084                     29.430        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII        11,120.16                   11,150.85    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.184%               0.180-0.280% 
   --一周拆款利率区间           0.185-0.380%               0.182-0.370%  
   --两周拆款利率区间           0.330-0.400%               0.250-0.390%   
             
    **寿险买票需求增**
    
    短票方面，大型票券商交易员表示，今日虽是周五，但发票量并未增加，且此前因应国
际债交割的寿险业也有买票需求，缺口很快就补平。

    展望下周，他们认为，目前看来资金缺口都不大，但毕竟下周五是尾牙，难保企业有新
发行短票需求，因此还是要审慎因应。
    
    〞寿险资金有出来，可能有新增保费收入吧。〞一位大型票券商交易员说。    
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.38-0.39%；跨农历年短票则主要落在0.41-0.4
2%。    
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.385%，区间在0.310-0.420%
，成交51.59亿台币；前日加权平均利率在0.411%，区间在0.390-0.420%，成交27.76亿。
    
    在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.420%，区间在0.400-0.430%，成交金额88
.30亿台币；前日成交加权平均利率在0.409%，区间在0.390-0.420%，成交金额36.97亿。  
  
    
    今日央行定存单到期金额为1,856亿台币，央行稍晚将公布定存单发行金额。
    
    拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备1,051亿台币，累计超额准备8,401
亿台币、加计前期1%的超额准备9,861亿台币。  
    
          
    **债券交割无碍资金供应**

    债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，今日虽续有美元债交割，但整体资金供
应充裕，寿险与投信并未大举走钱，利率维持既有水准不变。
    
    展望下周，他们指出，国际债券交割仍是最大影响变数，再加上邻近月底，利率往区间
高位靠拢料不可免。
    
    〞有几家投信问要不要收钱，感觉月底虽近但还不紧。〞一位证券商交易员说。
    
    另一证券商交易员则称，相较过往，今年年底的资金状况改善很多，但也会随客户的需
求而适时微调利率，因此会逐渐往区间高位靠拢。    

    今日有日本三菱东京日联银行发行1.5亿美元债、法国外贸银行发行6亿美元债。
    
    下周主要债券交割因子有周一德意志银行新加坡分行发行5.0亿美元债、周二发行273天
期国库券350亿台币、周三西班牙对外银行发行两档美元债共计1.5亿、周四友利
银行发行3亿美元债、Aroundtown SA.发行1.5亿美元债、周五加拿大国家银行NA.TO发行1.4
亿美元债、星展银行发行2.5亿美元债。（国际板债券交割请参考资金一览表） 
   
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率持稳于上日水准，公债RP月内利率主要在0.31-0.3
2%，跨月则在0.32-0.33%。至于跨农历年成交则靠向0.33%；而公司债RP利率主要成交在0.4
0-0.41%，跨月则在0.41-0.42%，至于跨农历年成交在0.42-0.43%。
   
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致持稳，极短天期利率在0.25-0.26%；公债RP
月内利率主要在0.26-0.30%，农历年前0.31%，跨农历年在0.33%；公司债月内利率主要成交
在0.25-0.30%，农历年前0.33%，跨农历年在0.35%。(完)

 (记者 董永年; 审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below