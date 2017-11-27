台湾货币市场：短率大致持稳，近月底银行趋于保守惟需求也不强

* 时序迈入月底，银行态度渐偏保守 * 需求也不强，以到期续作为主 * 短票/RP利率大致持稳上日 记者 董永年 路透台北11月27日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，本周时序进入月底，银行为冲 刺放款或调整积数令资金运用态度较偏保守，但拆款续作无虞。 他们指出，虽然资金供应平平，但需求端力道也不强，有票券与银行到期还甚至不续作。一票券商表示， 本月短票发行与10月一样，高峰期集中在月初到中旬，月底资金调度的需求反而减少。 〞接近月底，该花的都花得差不多了。没新钱，续是可以。〞一位银行资调人士说。 另一大型银行资调人士指出，因月底分行冲刺存款与放款，目前处于小缺小正的状态，要等到周四、五才 会补积数。 一票券商资调人士称，银行月底为调整积数多不放新钱，因此感觉供应有些微偏紧，但今日承作利率没有 变化。 本地时间12:03 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.000 30.010 台湾加权股价指数<.TWII 10,783.05 10,854.09 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.200% 0.175-0.260% --一周拆款利率区间 0.178-0.380% 0.178-0.380% --两周拆款利率区间 0.240-0.380% 0.240-0.380% **短票库存偏低** 短票方面，大型票券商交易员表示，虽然有大行买票仅以续作为主，但因月底库存不高，供需间并无失调 状况，承作利率持稳不变。 〞我们缺口不大，月内已经不作了。〞一位大型票券商交易员说。 另一大型票券商交易员则称，目前短票库存水位不高，虽然银行不放新钱，但无碍于利率稳定。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%，区间在0.37-0.39%，成交92.57亿台币 ；前日加权平均利率在0.375%，区间在0.35-0.39%，成交91.88亿台币。 台湾央行周一定存单到期共4,139亿；稍晚央行将公布今日定存单发行金额。 本周到期央行定存单金额共1兆864.5亿台币，余日分别为：周二1,856.50亿、周三217亿、周四2,649亿及 周五2,003亿。 拆款中心资料显示，修正后周五银行超额准备784亿台币，累计至周日超额准备6,734亿台币、加计 前期1%的超额准备8,100亿台币。 **RP利率稳定** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，时序逐渐迈入月底，但紧缩效应尚未出现，投信、银行端 资金仍偏多，利率持稳既有水准。 他们称，虽然明日有较大笔的美元债券交割，但这两天投信端的资金还算稳定，没有特别出现寿险客户走 钱的状况。 〞我们只有一家投信解钱，大多数仍续做。〞一大型证券商交易员说。 今日有摩根士丹利发行0.72亿美元债，本周主要债券交割包括：周二Westpac banking发行5.7亿美元债， 及周三新加坡大华银行发行0.55亿美元债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，月内公债RP利率主要在0.30-0.31%，跨月天期利率 则主要在0.31-0.32%，同上日；月内公司债RP利率落在0.40-0.41%，跨月天期利率则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上公债RP利率区间在 0.26-0.28%，跨月在0.27-0.31%；一周以上公司债RP利率主要成交在0.29-0.30%，跨月则在0.30-0.32%。(完) (审校 乔艳红)