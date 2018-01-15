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台湾货币市场：短率大致持稳，银行兑换新钞首日影响有限
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#亚洲
January 15, 2018 / 4:17 AM / a day ago

台湾货币市场：短率大致持稳，银行兑换新钞首日影响有限

3 分钟阅读

    * 银行与台银兑换新钞首日影响轻微
    * 拆款以到期续做为主，利率大致持稳
    * 农历年后短票利率买卖认知略有差距

     记者 董永年
    路透台北1月15日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，今日是银行与台银兑换新钞首日
，由于离农历春节仍有一个月，实质与心理影响均轻微。
    
    他们称，今日票券商缺口普遍不大，且月内资金仍相当宽裕，多以到期续做为主。但也有小型银行有较高
的拆入需求，但并未带动拆款利率调整。
    
    〞我们排在月底才换新钞，拆款蛮安静的，没什么需求。〞一位大型公股银行资调人员说。
    
    另一银行资调人员认为，相较于去年农历春节前资金紧俏的状况，今年则相对宽松许多，纵然换新钞会影
响银行周转金的准备，但毕竟还有一个月才过年，因此近期还感受不出来兑换新钞的影响。 
    
 本地时间12:03                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.524                     29.600      
 台湾加权股价指数<.TWII        10,920.13                  10,883.96    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.179%               0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.370%               0.178-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.310%               0.280-0.370%
         
    **短票利率不变**
    
    短票方面，大型票券商交易员表示，银行向台银兑换新钞首日效应不明显，再加上周一资金缺口不大，短
票成交利率维持既有区间不变。    
    
    他们称，落点在农历年后的短票成交利率，会与银行提供的拆款利率相比，由于已有民营银行供应0.41%
的跨农历年拆款，因此买票利率若高于此一水准，则较不易成交。
    
    〞(跨农历年短票)有人开0.42-0.43%，但我们卖0.39-0.41%。〞一大型票券商交易员说。    
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.38%，少数成交在0.40%；跨农历年短票则落在0.39-0.42%
，其中0.38%、0.43%是少数成交，皆大致同于上日。
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.376%，区间在0.30-0.50%，成交164.52亿台币
；前日加权平均利率在0.379%，区间在0.37-0.40%，成交72.7亿。
    
    在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.371%，区间在0.30-0.42%，成交金额70.11亿台币；前日成
交加权平均利率在0.418%，区间在0.38-0.43%，成交金额50.57亿。    
    
    今日央行定存单到期金额为1,655亿台币，央行稍晚将公布定存单发行金额。
    
    本周到期定存单金额共1兆3,179亿台币；余日分别为周二840.50亿、周三808亿、周四7,131.5亿及周五2,
744亿。
    
    拆款中心资料显示，修正后周五银行超额准备35亿台币，累计至周日超额准备1,258亿台币、加计
前期1%的超额准备2,718亿台币。  
          
            
    **RP利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，今日有公债还本付息822.125亿台币，市场资金普遍宽裕
，RP利率稳于既有水准不变。
    
    他们认为，银行端资金一向宽裕，近期寿险也偏多，预料在月底前，RP利率都难以变化。
    
    〞最近寿险钱比较多，从去年底以来就这样。〞一大型证券商交易员说。    
    
    今日有央行发行两年期定存单400亿台币及冠德建设发行10亿台币有担保公司债。但有公债还本付息达822
.125亿台币。
    
    本周主要债券交割因子尚有周四ADCB Finance(Cayman)发行5.4亿美元债，周五则有Barclays Bank PLC发
行6.7亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率续稳于上日水准，公债RP月内利率主要在0.30-0.31%，跨月则在0.31
-0.32%，至于跨农历年成交在0.32-0.33%；而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%，跨月则在0.41-0.42%，至
于跨农历年成交在0.42-0.43%。
   
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也持稳，极短天期利率仍在0.23-0.26%；公债RP月内利率主要在0.
27-0.30%，跨月在0.29-0.30%；公司债月内利率主要在0.26-0.30%，跨月利率则在0.26-0.33%。(完)  

 (审校 乔艳红)

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