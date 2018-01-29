台湾货币市场：短率大致维稳上日，央行减少冲销短钱甚多

* 央行减少冲销，短钱多令短率平稳 * 短票利率稳于上日 * 债券附买回市况充裕利率不变 记者 高洁如 路透台北1月29日 - 台湾银行间短率周一平稳。资金调度人士表示，市场短钱充斥，资 金充裕，尤其央行稍有减少冲销之下，市况更显平稳，短率大致稳于上日。 他们指出，央行减少冲销令上周五的当日准备数字相当大，显示短钱更多。尤其先前已 有不少银行提供了跨月拆款，纾解一些票券商的资金压力。只不过，今日起亦有一家大型银 行停止了跨月拆款，后续市况料趋向紧俏。 〞农历年前偏向宽松，之前票券商陆续有跨一些资金过去了，〞一位大型银行资调人士 表示。 他进一步称，虽然先前提供跨年拆款，不过目前看来因放款、存款都有走钱，因此即日 起不供给农历年后的拆款资金。〞甚至到2月初也不会开了，〞他说。 另一家小型商银交易员认为，目前市况平稳，需求不是太多，拆借的情况并不盛行。 根据央行最新统计，至上周五通货发行数已提高至2兆1,710亿台币，银行间从15日起开 始向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约1,081亿台币。 本地时间12:20 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.147 29.101 台湾加权股价指数 11,171.82 11,147.10 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.184% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.183-0.195% 0.180-0.260% --一周拆款利率区间 0.183-0.390% 0.184-0.400% --两周拆款利率区间 0.205-0.400% 0.320-0.400% **短票平稳** 短票方面，大型票券商交易员表示，银行买盘平稳供应，买票意愿不差，资金虽多，但 倒也不是多到要抢票的地步，市况大致平稳。 他们表示，大型银行仍旧维持到期续做的短票模式，跨月的利率以0.40%承做短票，市 况大致平稳。 〞还好，很平稳，钱不难找。〞一位大型票券商交易员说。 今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.37%，成交已渐少，上日在0.38-0.39%； 跨农历年短票则主要落在0.40-0.42%，上日在0.41-0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.413%，区间在0.390-0.430% ，成交115.54亿台币；前日加权平均利率在0.385%，区间在0.310-0.420%，成交51.59亿台 币。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.406%，区间在0.310-0.430%，成交金额96 .01亿台币；前日成交加权平均利率在0.420%，区间在0.400-0.430%，成交金额88.30亿台币 。 台湾央行周一定存单到期2,151亿台币，发行金额待稍晚公布。 下周到期央行定存单金额共2兆256.60亿台币；本周余日到期金额分别为：周二2,176亿 、周三4,364亿、周四8,332.30亿及周五3,233.30亿。 拆款中心资料显示，修正后周五银行超额准备949亿台币，累计至周日的超额准 备1兆1,265亿台币、加计前期1%的超额准备1兆2,725亿台币。 **债券附买回市况充裕利率不变** 债券附买回(RP)市场方面，证券商资调人士表示，今日市况平顺，倒是没有月底紧俏的 感觉，尤其是投信有申购款进来，市况反见平稳偏松。 〞资金有增加，我还退了银行钱，〞一位大型票券商交易员说。他们表示，市况平稳宽 裕，资金供给增加，月底的市况略偏向乐观。 本周主要债券交割因子有：周一德意志银行新加坡分行发行5.0亿美元债、周二发行273 天期国库券350亿台币、周三西班牙对外银行发行两档美元债共计1.5亿、周四友 利银行发行3亿美元债、Aroundtown SA.发行1.5亿美元债、周五加拿大国家银行NA.TO发行1 .4亿美元债、星展银行发行2.5亿美元债。（国际板债券交割请参考资金一览表 ） 今日证券商与金融机构成交债券利率也大致持平上日，公债RP月内利率主要在0.31-0.3 2%，跨月则在0.32-0.33%。至于跨农历年成交则靠向0.33%；而公司债RP利率主要成交在0.4 0-0.41%，跨月则在0.41-0.42%，至于跨农历年成交在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率同样平稳，极短天期利率在0.25-0.26%；公债RP 月内利率主要在0.26-0.30%，农历年前0.30%，上日0.31%，跨农历年在0.31-0.32%，上日在 0.33%；公司债月内利率主要成交在0.25-0.30%，农历年前0.34%；跨农历年在0.36%，上 日在0.35%。(完) (审校 杨淑祯)