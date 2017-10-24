FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
台湾货币市场：短率平稳成交清淡，部分银行补积数惟整体需求低
频道
专题
习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正当选为中共中央政治局常委
中共十九大
习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正当选为中共中央政治局常委
专访：中国金融改革一马当先 然化解风险还需多重改革协调推进--专家
深度分析
专访：中国金融改革一马当先 然化解风险还需多重改革协调推进--专家
焦点：中国买家对快速消费品的需求减弱--调查
中国财经
焦点：中国买家对快速消费品的需求减弱--调查
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月24日 / 凌晨3点54分 / 1 天内

台湾货币市场：短率平稳成交清淡，部分银行补积数惟整体需求低

3 分钟阅读

    * 短率平稳，惟成交偏淡
    * 票券商续降拆款水位，短票量低
    * 债券附买回市场平稳

     记者 高洁如
    路透台北10月24日 - 台湾银行间短率周二大致平稳，成交偏淡。资金调度人士指出，部分银行稍现调度需求，回补积数，但多数银行能自给自足，趁着月底即将到来之际调整准备数字。
    
    他们表示，今日交投情况倾向淡静，仍有少数银行维持缓步回补积数的脚步或有资金动拨，持续小幅拆入，大部分银行则平稳偏多。
    
    〞平淡到不行，平淡到都没有电话；大概自给自足就够了。〞一家小型商银交易员说。
    
    至于今日短率水位，月内的金融机构拆款高位料续小幅走低，因跨月需求持续被满足；上日一周的拆款高位小降1基点至0.36%，今日上午高位则在0.33%。
    
    展望月底，多数资调人员认为，行情料续平稳度日，短率维稳。
        
    一位大型银行交易员表示，每年11-12月有很多地方政府借款的动拨，因为地方政府常在年底之际有一波借款高峰，而到期也通常在年底之际，不过大多是到期续借，资金不致短缺。
    
 本地时间11:41                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.242                    30.262    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,756.29                 10,735.21    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.177%              0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.330%              0.180-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.380%              0.260-0.390%
      
    **短票量稀，仍续降拆款水位**
    
    短票方面，票券商指出，银行资金充裕，票券商目前虽然短票量不高，但调降拆款水位的意愿颇强，因此持续卖票、降拆款，利率变化倒是不大。
    
     〞以0.38%为主，没有到可爱的0.37%，它已经不是主流了。〞一位大型票券商交易员说。
    
    他们表示，临近月底短票量偏低，发行端也大都避开了月底的发行。以一周的情况来看，周初的短票量小，但临周末较大，市况偏向平稳。
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.38%。
 
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.380%，区间在0.38-0.385%，成交38.28亿台币；前日加权平均利率在0.380%，区间在0.30-0.39%，成交77.17亿台币。
    
    台湾央行周二定存单到期840.5亿台币，发行金额待午后央行公布。
        
    本周到期央行定存单共1兆2,200.6亿台币，余日分别为：周三818亿、周四6,669亿及周五2,522.1亿。
   
    拆款中心资料显示，修正后周一银行超额准备428亿台币，累计超额准备6,530亿台币、加计前期1%的超额准备7,792亿台币。   
        
    
    **债券附买回市场平稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面，一大型证券交易员指出，部分投信被赎回资金，不过新钱算好找，且银行可以收得到资金，很快可以平缺口；至于上午稍晚投信也又出不少进款，估计本月底不致出现紧缩效果。
        
    〞有几家投信后来一直来找券，可能有大的申购款进来。〞他认为，10月资金情势宽松，利率不致大幅反弹。
     
    交易员表示，时序近月底，跨月成交利率较月内高出1-2基点，跨月成交比重稍高日前。
      
    周二紧缩因子有：瑞银伦敦分行发行30年期美元债1.9亿；本周余日的交割日程是：周四Arab Petroleum Investments发行五年期美元债1.05亿及新加坡大华银行发行30年期美元债0.5亿；周五台企银发行1.2亿美元国际债。   
 
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率较上日持平，跨月比重稍高，月内公债RP利率主要在0.30-0.31%，跨月0.32%；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月利率在0.42%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率持稳，极短天期利率在0.22-0.23%；一周公债RP利率区间0.26-0.29%；一周公司债RP利率区间在0.29-0.32%。（完）  

 (审校 张喜良)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below